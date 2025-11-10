Hannover Rück zieht an: Was hinter dem Kursplus steckt

Bei Hannover Rück sorgen die jüngsten Geschäftsentwicklungen für Rückenwind. Der Rückversicherer hat seine Gewinnprognose nach oben geschraubt, die Aktie legt daraufhin fast vier Prozent zu.

In der heutigen Videoanalyse erklärt Martin, wie er die Lage einschätzt und was das für Anleger bedeutet.