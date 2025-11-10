Videoanalyse 10.11.2025
Hannover Rück zieht an: Was hinter dem Kursplus steckt
Uhr (aktualisiert: Uhr)
Bei Hannover Rück sorgen die jüngsten Geschäftsentwicklungen für Rückenwind. Der Rückversicherer hat seine Gewinnprognose nach oben geschraubt, die Aktie legt daraufhin fast vier Prozent zu.
In der heutigen Videoanalyse erklärt Martin, wie er die Lage einschätzt und was das für Anleger bedeutet.
