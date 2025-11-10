W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Videoanalyse 10.11.2025

Hannover Rück zieht an: Was hinter dem Kursplus steckt

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Bei Hannover Rück sorgen die jüngsten Geschäftsentwicklungen für Rückenwind. Der Rückversicherer hat seine Gewinnprognose nach oben geschraubt, die Aktie legt daraufhin fast vier Prozent zu.

In der heutigen Videoanalyse erklärt Martin, wie er die Lage einschätzt und was das für Anleger bedeutet.

Hannover Rück

