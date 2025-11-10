IRW-News: ACCESS Newswire: EverC stellt mit Scam Network Intelligence eine KI-gestützte Lösung zur Aufdeckung von Online-Betrug vor

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: EverC stellt mit Scam Network Intelligence eine KI-gestützte Lösung zur Aufdeckung von Online-Betrug vor

Die Lösung erfasst die gesamte Betrugsstruktur im E-Commerce, in den sozialen Medien und auf Zahlungsplattformen.

New York City, NY / Access Newswire / 10. November 2025 / EverC, jetzt Teil von G2 Risk Solutions, hat heute seine Plattform Scam Network Intelligence vorgestellt. Die KI-gestützte Lösung deckt Betrugsnetzwerke auf und hilft Marktplätzen so, Betrug zu erkennen und zu unterbinden.

Scams sind mittlerweile weltweit die größte Ursache für betrugsbedingte Verluste. Im Jahr 2024 machten sie 23 % der betrügerischen Transaktionen aus, mit Verlusten in Höhe von einer Billion $. Um dem Anstieg von Betrug im Zahlungs- und E-Commerce-Bereich entgegenzuwirken, verschafft Scam Network Intelligence Marktplätzen Einblick in die Netzwerke hinter Online-Betrug.

Die Lösung kann erkennen und nachverfolgen, wie Betrüger ihre Opfer über Werbenetzwerke, gefälschte Support-Portale, Messaging-Apps und soziale Netzwerke erreichen und ansprechen. Durch die frühzeitige Aufdeckung von Betrugsclustern kann das Zahlungsökosystem blinde Flecken reduzieren und Schäden für Verbraucher verhindern.

Die Betrugsmaschen werden immer raffinierter und laufen über mehrere Kanäle, sodass es unmöglich ist, sich allein auf die Überwachung von Transaktionen zu verlassen, sagte Melissa Sutherland, Chief Risk Officer bei EverC. Unsere Lösung Scam Network Intelligence deckt miteinander verbundene Betrugsnetzwerke auf und bewertet deren Strategien, Techniken und Methoden als Ganzes, anstatt sich auf einzelne verdächtige URLs zu konzentrieren. So erhalten unsere Partner ein vollständiges Bild davon, wie Betrügereien plattformübergreifend funktionieren. Auf diese Weise können wir Betrugsfälle erkennen und unterbinden, bevor sie passieren.

Scam Network Intelligence liefert Informationen auf Strafverfolgungsniveau, mit denen risikoreiche Unternehmen und Muster koordinierter illegaler Aktivitäten ermittelt werden können. Mithilfe dieser Erkenntnisse können Teams verdächtige Aktivitäten blockieren, Markenmissbrauch verhindern und kritische Risiken schnell erkennen, um intelligentere und schnellere Entscheidungen zu treffen.

Mehr über Scam Network Intelligence erfahren Sie hier.

Über EverC

EverC ist jetzt Teil von G2 Risk Solutions, einem innovativen Risikomanagement-Unternehmen mit einer Mission. Es setzt zentrale KI-Technologie ein, um gegen kriminelle Akteure vorzugehen, das Wachstum des E-Commerce zu fördern und ein sichereres digitales Ökosystem für alle zu schaffen. Mithilfe eines robusten Datensatzes identifizieren die Lösungen von EverC Muster, die auf Risiken hinweisen, und generieren umfassende Informationen und ganzheitliche Erkenntnisse, um das individuelle Risikoprofil jedes Kunden abzubilden. EverC hilft Marktplätzen, Zahlungsanbietern, Händlern und Banken, Risiken zu mindern und gleichzeitig die betriebliche Effizienz zu steigern, damit sie sich auf Umsatz und skalierbares Wachstum konzentrieren können.

Mediensprecherin

Heather Pitek

Caliber Corporate Advisers

everc@calibercorporateadvisers.com

QUELLE: EverC

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81743

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81743&tr=1

