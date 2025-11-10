IRW-News: Energy Plug Technologies Corp.: Energy Plug Technologies kündigt geplante Änderung des Firmennamens und Börsensymbols an

IRW-PRESS: Energy Plug Technologies Corp.: Energy Plug Technologies kündigt geplante Änderung des Firmennamens und Börsensymbols an

Vancouver, BC - 10. November 2025 / IRW-Press / Energy Plug Technologies Corp. (CSE: PLUG, OTCQB: PLGGF, FWB: 6GQ) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Änderung seines Firmennamens in Aegis Critical Energy Defence Corp. plant. Mit dem neuen Namen wird der Entwicklung des Unternehmens zu einem Anbieter von sicheren, KI-gestützten und quantenoptimierten Energiesystemen für die Märkte im Verteidigungs-, Industrie-, Stromversorgungs- und Regierungssektor besser Rechnung getragen.

Das Rebranding ist auf den erweiterten Aufgabenbereich des Unternehmens abgestimmt und stärkt seine Positionierung am Schnittpunkt zwischen modernen Energietechnologien und der nationalen Sicherheitsinfrastruktur. Außerdem wird damit die langfristige Strategie des Unternehmens im Hinblick auf den Aufbau einer resilienten Plattform für das Wachstum unterstützt und gleichzeitig die Wertschöpfung für die Aktionäre gesteigert.

Dieser Schritt wird unsere weitere Entwicklung prägen, so CEO Paul Dickson. Der Name Aegis zeugt von unserem Fokus, der auf die Bereitstellung von Energielösungen der nächsten Generation für missionskritische Anwendungen gerichtet ist. Mit einer soliden Kapitalausstattung und einer wachsenden Pipeline an Projektkandidaten im kommerziellen und militärischen Bereich sind wir gut aufgestellt, um unsere Strategie weiter auszubauen und eine nachhaltige Wertschöpfung zu generieren.

Das Unternehmen wird den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Namensänderung bekannt geben und das neue Börsensymbol bestätigen, sobald alle behördlichen Verfahren abgeschlossen sind.

Zusätzlich wird in Verbindung mit der Namensänderung in Kürze auch eine neue Website vorgestellt. Bis dahin besuchen Sie bitte www.energyplug.com.

Über Energy Plug Technologies

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81755/EnergyPlug_101125_DEPRCOM.001.png

Energy Plug Technologies Corp. (CSE: PLUG, OTCQB: PLGGF, FWB: 6GQ) ist ein führender Anbieter von sicheren und resilienten Energiespeicherlösungen, der sich der Weiterentwicklung von Batterietechnologien der nächsten Generation für Anwendungen im Wohnbau-, Gewerbe- und Versorgungssektor verschrieben hat. In Kooperation mit führenden Technologieunternehmen, Regierungsbehörden und indigenen Gemeinschaften will das Unternehmen die Netzstabilität, Cybersicherheit und Akzeptanz nachhaltiger Energien verbessern.

