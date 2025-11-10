IRW-News: First Phosphate Corp.: First Phosphate begrüßt die Aufnahme von Phosphat in die Liste kritischer Mineralien der Vereinigten Staaten

IRW-PRESS: First Phosphate Corp.: First Phosphate begrüßt die Aufnahme von Phosphat in die Liste kritischer Mineralien der Vereinigten Staaten

SAGUENAY, QUEBEC - 10. November 2025 / IRW-Press / First Phosphate Corp. (First Phosphate oder das Unternehmen) (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (FWB: KD0) begrüßt die Entscheidung des US-Innenministers, vertreten durch den Direktor des U.S. Geological Survey (USGS), Phosphat in die endgültige Liste kritischer Mineralien der Vereinigten Staaten für das Jahr 2025 aufzunehmen.

https://www.usgs.gov/programs/mineral-resources-program/science/about-2025-list-critical-minerals

Die Vereinigten Staaten reihen sich damit in die Liste der Länder Kanada und Südkorea, der Europäischen Union sowie der Provinzen Ontario und Quebec ein, die Phosphat als kritisches Mineral anerkennen.

Der US-Innenminister gab an, das Ministerium habe die Entscheidung, Phosphat in die endgültige Liste kritischer Mineralien für 2025 aufzunehmen, auf Grundlage der Empfehlungen und Fachkenntnissen der jeweiligen US-Ministerien für Energie, Verteidigung und Landwirtschaft getroffen.

Während der vom USGS eingeräumten Kommentierungsfrist reichte First Phosphate ein ausführliches 15-seitiges Schreiben ein, in dem die kritischen Auswirkungen von Phosphat auf Verteidigung und Energie hervorgehoben wurden, die sich aus dem raschen Aufkommen von Lithium-Eisenphosphat-(LFP)-Batterien für Energiespeicherung, Rechenzentren, Robotik, Mobilität und den nationalen Sicherheitsapparat ergeben.

First Phosphate bekräftigte außerdem die kürzlich vom Defense Industrial Base Consortium erhaltene Bewertung Met (erfüllt) für sein Weißbuch mit dem Titel Sicherung der nordamerikanischen Phosphatversorgung für LFP-Kathodenmaterialien.

https://firstphosphate.com/dibc

Das Vorzeigeprojekt von First Phosphate, das Projekt Bégin-Lamarche in Saguenay-Lac-Saint-Jean, Quebec, ist eine der seltenen magmatischen Phosphatressourcen Nordamerikas und liefert hochreines Phosphat mit minimalen Verunreinigungen für die Herstellung von Kathodenaktivmaterial (KAM) für LFP-Batterien.

Erst vor Kurzem hat First Phosphate Batteriezellen im Format LFP 18650 für den kommerziellen Einsatz aus kritischen Mineralien nordamerikanischen Ursprungs hergestellt: https://firstphosphate.com/north-american-lfp-battery-cells

Die hochreine Phosphorsäure und das Eisenpulver für diese LFP 18650-Batteriezellen wurden aus seltenem magmatischem Anorthositgestein hergestellt, das aus der Konzession Bégin-Lamarche von First Phosphate gewonnen wurde.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81754/Phosphate_USA_english_DE_101125_DEPRCOM.001.png

Über First Phosphate

First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (TDG: KD0) (FWB: KD0) ist ein auf die Rohstofferschließung und umweltfreundliche Technologien spezialisiertes Unternehmen, das sich dem Aufbau und Onshoring einer vertikal integrierten Lieferkette für LFP-Batterien für Nordamerika widmet, die alle Bereiche von Mine-to-Market umfasst. Zu den Zielmärkten zählen Energiespeicher, Rechenzentren, Robotik, Mobilität sowie nationale Sicherheit. Das Vorzeigeprojekt von First Phosphate, das Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche in Saguenay-Lac-Saint-Jean in Quebec, ist eine der seltenen magmatischen Phosphatlagerstätten Nordamerikas, die hochreines Phosphat mit minimalen Verunreinigungen liefert.

