IRW-News: Refined Energy Corp.: Refined Energy Corp. veröffentlicht Unternehmensupdate und Explorationsplanung für das erste Quartal 2026

Vancouver, British Columbia - 10. November 2025 / IRW-Press / Refined Energy Corp. (Refined oder das Unternehmen) (CSE: RUU | OTC: RRUUF | FWB: CWA0) freut sich, ein Unternehmensupdate zu seiner Explorationsstrategie und seinen Erschließungsplänen für das unternehmenseigene Portfolio an Uran- und Energiemetallprojekten im Norden von Saskatchewan zu veröffentlichen. Der Arbeitsschwerpunkt des Unternehmens liegt nach wie vor auf dem weiteren Ausbau seines Projekts Dufferin. Außerdem werden die nächsten Maßnahmen in den Konzessionsgebieten Milner und Basin sondiert, die sich ebenso wie das Projekt Dufferin innerhalb oder in der Umgebung des mineralreichen Athabasca-Beckens befinden, das zu den Bergbauregionen mit den hochgradigsten Uranvorkommen der Welt zählt.

Nach Abschluss seiner 2-Mio.-$-Eigenkapitalfinanzierung am 7. November 2025 hat Refined seine Detailplanung für ein Diamantbohrprogramm der Phase I im ersten Quartal 2026 erweitert. Das Bohrprogramm wird sich auf vorrangige Zielzonen konzentrieren, die im Rahmen früherer geophysikalischer und geochemischer Arbeitsprogramme und kürzlich abgeschlossener Detailauswertungen einschließlich Inversionsmodellierungen ermittelt wurden.

Vorzeigeprojekt Dufferin - Hochwertige Ziele und nachgewiesene Strukturen

Das Projekt Dufferin, mit seiner strategisch günstigen Lage in einem Korridor mit vorteilhaften Strukturen und mehreren radiometrischen und leitfähigen Anomalien, ist und bleibt das Hauptprojekt von Refined. Im Rahmen historischer Arbeiten und neuer geophysikalischer Auswertungen wurden drei Zielzonen mit hoher Priorität abgegrenzt, die sich durch folgende Merkmale auszeichnen:

- Anhand von magnetischen und elektromagnetischen Daten ermittelte markante Strukturüberschneidungen, die als mögliche Flüssigkeitspfade in Verbindung mit Uranmineralisierungen gedeutet werden.

- Vorteilhafte lithologische Eigenschaften des Grundgebirges, wie etwa Vorkommen von graphitischem bzw. pelitischem Gneis und verwerfungsgebundenen Alterierungshalos.

- Geochemische Anomalien an der Oberfläche, die auf erhöhte Uranwerte und Indikatorelemente hinweisen, die mit den Mineralisierungssystemen vom Athabasca-Typ übereinstimmen.

Im Jahr 2024 führte Refined eine umfassende Neuauswertung der geophysikalischen Daten aus den Messflügen und den Erkundungsarbeiten vor Ort durch und bestätigte das Vorhandensein wichtiger Strukturen mit NO-SW-Verlauf, die mit bekannten uranführenden Systemen in der gesamten Region korrelieren. Im Rahmen der bevorstehenden Bohrungen im ersten Quartal 2026 werden diese Zielzonen in der Anfangsphase anhand von Diamantbohrungen mit einem Bohrvolumen zwischen 1.250 und 2.000 Metern untersucht.

Projekte Milner und Basin

Das unternehmenseigene Projekt Milner weist vielversprechende strukturelle Trends und geologische Kontaktzonen auf, die mit Mineralisierungskorridoren in anderen Teilen der Region Athabasca korrelieren. Die nächsten Maßnahmen in diesem Projekt wären die Durchführung hochauflösender radiometrischer Flugmessungen, bodengestützter Elektromagnetikmessungen und Probenahmen an Aufschlusszonen an der Oberfläche, um mögliche Bohrziele genauer bestimmen und das Verständnis der Strukturen vor Ort erweitern zu können.

Das Projekt Basin ergänzt das Projektportfolio von Refined in Saskatchewan durch seine strategisch günstige Lage unweit bestehender Uranfunde. Im Rahmen der ersten Erkundungsarbeiten ist man auf anomale Radioaktivitätszonen und mutmaßliche Verwerfungsableger gestoßen, die eine genauere Nacherkundung rechtfertigen.

Explorationsstrategie für das erste Quartal 2026

Refined bereitet sich derzeit auf sein Phase-I-Bohrprogramm im Projekt Dufferin im ersten Quartal 2026 vor, das nach Abschluss der 2-Mio.-$-Finanzierung eingeleitet werden soll. Das Unternehmen hat Berater beauftragt, mit der Logistikplanung zu beginnen und Angebote von Vertragsfirmen einzuholen; der Fokus liegt dabei auf einer kosteneffizienten Mobilisierung und der Erkundung vielversprechender Zielzonen.

Mit unseren Arbeiten in den letzten 12 Monaten haben wir eine starke fachliche Grundlage geschaffen, die Refined zu Beginn des neuen Jahres große Explorationsfortschritte ermöglichen wird, so Mark Fields, CEO von Refined. Die im Projekt Dufferin definierten Ziele weisen die richtige Mischung aus Struktur, Alterierung und geophysikalischer Signatur auf, nach der wir in der frühen Explorationsphase suchen. Wir haben diese wichtige Finanzierungsrunde nun abgeschlossen und damit günstige Marktbedingungen geschaffen, auf denen das Unternehmen im Rahmen der nächsten Maßnahmen aufbauen kann.

Qualifizierter Sachverständiger

C. C. (Chuck) Downie, PGeo, ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects sowie ein Direktor von Eagle Plains, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen zum Projekt Dufferin in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Stephen Wallace, P.Geo., ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects und ein Direktor von Searchlight, hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben zu den Projekten Milner und Basin in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Refined Energy Corp.

Refined Energy Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf die Auffindung und den Ausbau von Projekten mit Vorkommen von Uran und kritischen Metallen für Energieanwendungen in erstklassigen Bergbauregionen konzentriert. Mit seinen Projekten Dufferin, Milner und Basin, die sich im Athabasca-Becken in der Provinz Saskatchewan befinden, widmet sich das Unternehmen dem Ausbau eines diversifizierten Portfolios von Konzessionen, mit denen die Energiewende unterstützt wird.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Eli Dusenbury

Chief Financial Officer

+1 (604) 398-3378

info@refinedenergy.co

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, prognostiziert, geschätzt und ähnlichen Ausdrücken und Aussagen, die sich auf Sachverhalte beziehen, die keine historischen Fakten sind, dienen dazu, zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen, und basieren auf den aktuellen Annahmen und Einschätzungen des Unternehmens hinsichtlich des Ausgangs und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse.

Insbesondere enthält diese Pressemitteilung Aussagen zum geplanten Bohrprogramm für das erste Quartal 2026, zur Beauftragung von Beratern, zu Explorationszielen, zu technischen Interpretationen und zum Potenzial der Projekte Dufferin, Milner und Basin. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen, die das Management zum Zeitpunkt der Erstellung für angemessen hält, darunter der erfolgreiche Abschluss der Finanzierung, die Verfügbarkeit von Ausrüstung und Auftragnehmern sowie behördliche Genehmigungen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören: das Risiko, dass Ergebnisse oder Entdeckungen auf benachbarten Liegenschaften nicht unbedingt auf die Ergebnisse schließen lassen, die auf den betreffenden Liegenschaften erzielt werden können; das Risiko, dass das Unternehmen die Erlöse aus der Privatplatzierung nicht wie derzeit erwartet verwendet; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen verbunden sind, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Änderungen der Projektparameter, da die Pläne weiterhin neu definiert werden, und das Risiko, dass die Explorations- und Erschließungsaktivitäten mehr kosten als der vom Unternehmen für diese Aktivitäten veranschlagte Betrag; Risiken im Zusammenhang mit Änderungen der Mineralpreise und der weltweiten Nachfrage nach und dem Angebot von Mineralien; Risiken im Zusammenhang mit dem zunehmenden Wettbewerb und der aktuellen globalen Finanzlage; Zugangs- und Versorgungsrisiken; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit des Unternehmens von Schlüsselpersonal; operative Risiken; regulatorische Risiken, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit dem Erwerb der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; Finanzierungs-, Kapitalisierungs- und Liquiditätsrisiken; Eigentums- und Umweltrisiken; sowie Risiken im Zusammenhang mit dem Ausbleiben aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen gelten ausdrücklich für alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

