IRW-News: Sterling Metals Corp.: Sterling Metals gibt Aufstockung der Privatplatzierung von Einheiten und Flow-Through-Einheiten bekannt

10. November 2025 - Toronto, Ontario / IRW-Press / Sterling Metals Corp. (TSXV: SAG, OTCQB: SAGGF) (Sterling oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 5. November 2025 seine nicht über Broker vermittelte Privatplatzierung aufgestockt hat, bei der bis zu 5.244.452 Wertpapiereinheiten (jeweils eine Einheit) zum Preis von 1,50 $ pro Einheit sowie bis zu 2.666.662 Charity Flow-Through-Einheiten (jeweils eine Charity-FT-Einheit) zum Preis von 2,30 $ pro Charity-FT-Einheit ausgegeben werden, um einen Bruttoerlös von insgesamt bis zu 14.000.000,60 $ zu generieren (die Platzierung).

Jede Einheit setzt sich aus einer Stammaktie (jeweils eine Stammaktie) aus dem Grundkapital des Unternehmens und einer Hälfte eines Stammaktienkaufwarrants des Unternehmens (jeder ganze Warrant, ein Warrant) zusammen. Jeder Warrant berechtigt dessen Inhaber innerhalb eines Zeitraums von zwei (2) Jahren ab dem Abschlussdatum der Platzierung zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 3,00 $ pro Stammaktie. Jede Charity-FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie, die auf Flow-Through-Basis begeben wird (jeweils eine Charity-FT-Aktie), und einem Warrant, wobei hier die gleichen Bedingungen gelten wie bei den Warrants, die in den Einheiten enthalten sind.

Das Unternehmen hat die Möglichkeit, bestimmten anspruchsberechtigten Personen eine Barprovision zu bezahlen, die 6,0 % des Bruttoerlöses aus der Platzierung entspricht.

Gemäß den Wiederveräußerungsvorschriften in den geltenden Wertpapiergesetzen sind alle im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere ab dem Ausgabedatum an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden. Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Einheiten wird zur Stärkung des Working Capital verwendet. Der Bruttoerlös aus dem Verkauf der Charity-FT-Einheiten wird vom Unternehmen für zulässige kanadische Explorationsausgaben verwendet, die als Flow-Through-Bergbauausgaben zur Förderung kritischer Rohstoffe (im kanadischen Einkommensteuergesetz als Flow-Through Critical Mineral Mining Expenditures bezeichnet) zu werten sind. Voraussetzung für den Abschluss der Platzierung sind bestimmte Bedingungen, wie unter anderem der Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen. Dazu zählen neben der Genehmigung seitens der Regulierungsbehörde auch andere Genehmigungen, wie etwa die Zustimmung der Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange.

Es ist davon auszugehen, dass sich auch bestimmte firmeninterne Personen (Insider) an der Platzierung beteiligen.

Über Sterling Metals

Sterling Metals ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf großflächige und hochgradige Explorationsmöglichkeiten in Kanada konzentriert. Das Unternehmen treibt das 25.000 Hektar große Projekt Soo Copper in Ontario voran, das über ehemalige Produktionsbetriebe und mehrere Brekzien- und Porphyrziele verfügt, die strategisch in der Nähe einer robusten Infrastruktur liegen, sowie das 29.000 Hektar große Projekt Adeline in Labrador, das einen gesamten in Sedimenten beherbergten Kupfergürtel mit signifikanten Silbergehalten umfasst. Beide Projekte weisen das Potenzial für bedeutende neue Kupferentdeckungen auf und unterstreichen das Engagement von Sterling für bahnbrechende Explorationsaktivitäten im mineralienreichen Kanada.

Sterling Metals ist sich bewusst, dass seine Explorationsaktivitäten im Rahmen des Kupferprojekts Soo auf dem traditionellen Land der First Nations Batchewana, Garden River und Michipicoten und am Nordufer des Lake Superior durchgeführt werden. Wir erkennen und respektieren die langjährigen und vielfältigen Beziehungen der indigenen Völker zu diesem Land und verpflichten uns zu einem respektvollen, transparenten und integrativen Umgang.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Sterling Metals Corp.

Mathew Wilson, CEO und Direktor

Tel: (416) 643-3887

E-Mail: info@sterlingmetals.ca

Webseite: www.sterlingmetals.ca

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie planen, erwarten, projizieren, beabsichtigen, glauben, antizipieren, schätzen, können, werden, würden, potenziell, vorgeschlagen und ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Bei diesen Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Bereitstellung der Informationen und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen prognostizierten abweichen. Für eine Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen und seine Geschäfte und Angelegenheiten ausgesetzt sind, wird der Leser auf den Lagebericht des Unternehmens verwiesen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

