Polizei: Mindestens acht Tote bei Explosion in Neu-Delhi

(Reuters) - Bei einer Explosion in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi sind am Montag nach Polizeiangaben mindestens acht Menschen getötet worden.

Die Detonation habe sich in einem Auto in einem dicht besiedelten Viertel in der Nähe der als Rote Festung bekannten Sehenswürdigkeit ereignet, sagte Polizeisprecher Sanjay Tyagi. Die genaue Ursache sei noch unklar und werde untersucht. Fernsehsender berichteten zudem von mindestens elf Verletzten.

Auf Bildern lokaler Medien waren Flammen und Rauch zu sehen, die von mehreren Fahrzeugen aufstiegen. Mindestens sechs Autos und drei Autorikschas hätten Feuer gefangen, sagte der stellvertretende Feuerwehrchef von Delhi. Die Flammen seien inzwischen gelöscht worden. "Wir hörten einen lauten Knall, unsere Fenster zitterten", sagte ein Anwohner dem Sender NDTV. Die Polizei war bemüht, die Menschenmengen aufzulösen, die sich am Ort des Geschehens versammelt hatten.

Die Rote Festung, in Indien als Lal Qila bekannt, ist eine Festung aus der Mogulzeit aus dem 17. Jahrhundert. Sie liegt in der Altstadt Delhis und ist ein ganzjährig von Touristen besuchtes Wahrzeichen.

