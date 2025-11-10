W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Polizei: Mindestens acht Tote bei Explosion in Neu-Delhi

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

(Reuters) - Bei einer Explosion in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi sind am Montag nach Polizeiangaben mindestens acht Menschen getötet worden.

Die Detonation habe sich in einem Auto in einem dicht besiedelten Viertel in der Nähe der als Rote Festung bekannten Sehenswürdigkeit ereignet, sagte Polizeisprecher Sanjay Tyagi. Die genaue Ursache sei noch unklar und werde untersucht. Fernsehsender berichteten zudem von mindestens elf Verletzten.

Auf Bildern lokaler Medien waren Flammen und Rauch zu sehen, die von mehreren Fahrzeugen aufstiegen. Mindestens sechs Autos und drei Autorikschas hätten Feuer gefangen, sagte der stellvertretende Feuerwehrchef von Delhi. Die Flammen seien inzwischen gelöscht worden. "Wir hörten einen lauten Knall, unsere Fenster zitterten", sagte ein Anwohner dem Sender NDTV. Die Polizei war bemüht, die Menschenmengen aufzulösen, die sich am Ort des Geschehens versammelt hatten.

Die Rote Festung, in Indien als Lal Qila bekannt, ist eine Festung aus der Mogulzeit aus dem 17. Jahrhundert. Sie liegt in der Altstadt Delhis und ist ein ganzjährig von Touristen besuchtes Wahrzeichen.

(Bericht von Shilpa Jamkhandikar; Bearbeitet von Alexander Ratz; Redigiert von Sabine Ehrhardt; Bei Rückfragen wenden Sie sich an berlin.newsroom@tr.com)

Das könnte dich auch interessieren

Märkte heute 10.11.2025
Hannover Rück steigt nach Zahlen – Nvidia hat Problemeheute, 12:57 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Chartzeit Wochenausgabe 09.11.2025
Der November kann gut werden - wenn der Markt die "Wand der Sorgen" überwindetgestern, 21:54 Uhr · onvista
Eine Flagge vor der Börse in New York.
Dax Vorbörse 10.11.2025
Aktienmarkt: Deutliche Gewinne erwartetheute, 08:02 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Börse am Morgen 10.11.2025
Dax legt kräftig zu – Suss Microtec mit zweistelligem Plusheute, 09:58 Uhr · onvista
Dax legt kräftig zu – Suss Microtec mit zweistelligem Plus
Kolumne von Alexander Mayer
Hält der schon rekordlange Shutdown an, sieht es schlecht aus für Bitcoingestern, 12:30 Uhr · decentralist.de
Ein fallender Bitcoin-Kurs ist zu sehen.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 09.11.2025
Der November kann gut werden - wenn der Markt die "Wand der Sorgen" überwindetgestern, 21:54 Uhr · onvista
Contrarian-Ideen
Zwei verschmähte Branchen haben 2026 Comeback-Potenzial06. Nov. · The Market
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden