W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: DATRON AG (von BankM AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: DATRON AG - von BankM AG

10.11.2025 / 10:16 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von BankM AG zu DATRON AG

     Unternehmen:               DATRON AG
     ISIN:                      DE000A0V9LA7

     Anlass der Studie:         Q3-Bericht, Kurzanalyse
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      10.11.2025
     Kursziel:                  EUR 13,13
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:     Keine
     Analyst:                   Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

Ausblick konkretisiert, Auftragseingang übersteigt Umsatz erneut

Die Neunmonatszahlen hat die DATRON AG (ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR
GY) genutzt, um den Ausblick - innerhalb der bisher kommunizierten
Bandbreiten - zu konkretisieren. In den ersten neun Monaten überstieg der
Auftragseingang mit EUR 46,884 Mio. (+15,8%) den Umsatz (EUR 43,250 Mio.; -4,7%)
deutlich. Für Q4 2025 werden Umsatz und Auftragseingang jeweils zwischen EUR
16 Mio. und EUR 19 Mio. erwartet - mit entsprechend positiver Ergebniswirkung
(operatives EPS in Q4e: EUR 0,15 bis EUR 0,30). Auf Basis des von uns erwarteten
2026er EPS handelt die DATRON-Aktie derzeit mit einem KGV von unter 11 (Peer
Group Median: 13,2). Dies ist angesichts der Positionierung im Markt und des
vergleichsweise hohen Anteils wiederkehrender Umsätze eine attraktive
Bewertung.

Wir bestätigen unser Anlageurteil "Kaufen"; der korrigierte Faire Wert von EUR
13,13 ist auf einen Rückgang der DCF- und der Multiple-Bewertung (-14% bzw.
-15%) zurückzuführen.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=cfc22b716d579a99593152793b81bbfd
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
daniel.grossjohann@bankm.de
roger.becker@bankm.de

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=2bdf76fa-be15-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2226846 10.11.2025 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Datron

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 09.11.2025
Der November kann gut werden - wenn der Markt die "Wand der Sorgen" überwindetgestern, 21:54 Uhr · onvista
Contrarian-Ideen
Zwei verschmähte Branchen haben 2026 Comeback-Potenzial06. Nov. · The Market
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden