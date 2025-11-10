Original-Research: DATRON AG (von BankM AG): Kaufen

^ Original-Research: DATRON AG - von BankM AG 10.11.2025 / 10:16 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von BankM AG zu DATRON AG Unternehmen: DATRON AG ISIN: DE000A0V9LA7 Anlass der Studie: Q3-Bericht, Kurzanalyse Empfehlung: Kaufen seit: 10.11.2025 Kursziel: EUR 13,13 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Keine Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker Ausblick konkretisiert, Auftragseingang übersteigt Umsatz erneut Die Neunmonatszahlen hat die DATRON AG (ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY) genutzt, um den Ausblick - innerhalb der bisher kommunizierten Bandbreiten - zu konkretisieren. In den ersten neun Monaten überstieg der Auftragseingang mit EUR 46,884 Mio. (+15,8%) den Umsatz (EUR 43,250 Mio.; -4,7%) deutlich. Für Q4 2025 werden Umsatz und Auftragseingang jeweils zwischen EUR 16 Mio. und EUR 19 Mio. erwartet - mit entsprechend positiver Ergebniswirkung (operatives EPS in Q4e: EUR 0,15 bis EUR 0,30). Auf Basis des von uns erwarteten 2026er EPS handelt die DATRON-Aktie derzeit mit einem KGV von unter 11 (Peer Group Median: 13,2). Dies ist angesichts der Positionierung im Markt und des vergleichsweise hohen Anteils wiederkehrender Umsätze eine attraktive Bewertung. Wir bestätigen unser Anlageurteil "Kaufen"; der korrigierte Faire Wert von EUR 13,13 ist auf einen Rückgang der DCF- und der Multiple-Bewertung (-14% bzw. -15%) zurückzuführen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=cfc22b716d579a99593152793b81bbfd Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen: BankM AG Daniel Grossjohann Dr. Roger Becker Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-42, -46 Fax +49 69 71 91 838-50 daniel.grossjohann@bankm.de roger.becker@bankm.de