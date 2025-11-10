Original-Research: SMARTBROKER HOLDING AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: SMARTBROKER HOLDING AG - von GBC AG 10.11.2025 / 09:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu SMARTBROKER HOLDING AG Unternehmen: SMARTBROKER HOLDING AG ISIN: DE000A2GS609 Anlass der Studie: Research Report (Initial Coverage) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 17,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2026 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker Starke Neukundenzuwächse leiten Wachstumsphase ein - nachhaltige Profitabilität ab 2027 in Sicht Die Smartbroker Holding AG ist ein integrierter Kapitalmarkt-Plattformanbieter mit den beiden komplementären Geschäftsfeldern Online-Brokerage und digitale Finanzmedien. Unter der Marke Smartbroker+ betreibt das Unternehmen einen mehrfach ausgezeichneten Online-Broker, der als einziger Anbieter in Deutschland das Leistungsportfolio klassischer Vollsortimentsbroker mit den Konditionen moderner Neobroker verbindet. Parallel dazu betreibt die Gruppe mit wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de vier der reichweitenstärksten Finanzportale im deutschsprachigen Raum. Diese generierten 2024 insgesamt rund 2,5 Mrd. Seitenaufrufe und erreichten im laufenden Jahr über 4,5 Mio. monatlich aktive Nutzer. Damit ist Smartbroker einer der größten Finanzportalbetreiber Deutschlands. Das hybride Geschäftsmodell aus Media- und Brokerage-Segment ermöglicht eine hohe operative Effizienz und starke Synergiepotenziale. Die Portale fungieren als konzerneigener Lead-Kanal, wodurch die Kundengewinnungskosten (CAC) im Vergleich zu Wettbewerbern signifikant reduziert werden. Der Ausbau der inhaltlichen Verknüpfung zwischen Portalen und Smartbroker+, wie etwa durch die Integration von Marktanalysen, News-Feeds und Community-Funktionen direkt in die Handelsplattform, erhöht zugleich die Nutzerbindung und Transaktionsfrequenz. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die Smartbroker Holding AG einen Umsatzanstieg auf 52,48 Mio. EUR (VJ: 46,54 Mio. EUR), getragen von der erfolgreichen Migration auf Smartbroker+ und einer zunehmenden Handelsaktivität der Kunden. Das EBITDA erhöhte sich deutlich auf 8,97 Mio. EUR (VJ: 1,35 Mio. EUR), was den Übergang von der Aufbau- zur Skalierungsphase markiert. Zudem stieg der operative Cashflow auf 9,99 Mio. EUR (VJ: 2,10 Mio. EUR). Nach dem erfolgreichen Relaunch des Smartbroker+ und der Konsolidierung der technischen Basis steht 2025 im Zeichen des beschleunigten Wachstums und der gezielten Marktdurchdringung. Im ersten Halbjahr 2025 erzielte die Smartbroker Holding AG einen Umsatz von 32,31 Mio. EUR (VJ: 25,51 Mio. EUR) sowie ein EBITDA von 0,06 Mio. EUR (VJ: 2,92 Mio. EUR). Somit erwarten wir für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatzanstieg auf 65,00 Mio. EUR (+23,9 %), getragen von einem kräftigen Neukundenwachstum von ca. 80.000 Depots und dem deutlichen Zuwachs an Kundeneinlagen auf über 850 Mio. EUR. Kurzfristig wird sich das operative Ergebnis infolge der stark ausgeweiteten Marketingmaßnahmen zur Kundengewinnung noch negativ entwickeln. Wir prognostizieren ein EBITDA in Höhe von -1,20 Mio. EUR sowie ein Nettoergebnis von -10,06 Mio. EUR. Diese Aufwendungen sind jedoch strategischer Natur und zielen auf den Aufbau einer nachhaltig profitablen Kundenbasis mit positivem Lifetime Value ab. Ab 2026 sollte die Gesellschaft in die Ertragsphase übergehen und ein EBITDA von schätzungsweise 3,83 Mio. EUR erwirtschaften, bevor 2027 der operative Break-even und ein deutlicher Ergebnisanstieg sowohl auf EBITDA-Basis mit 12,76 Mio. EUR als auch auf der Ebene des Jahresüberschusses mit 8,29 Mio. EUR erwartet werden, bzw. einem Free Cashflow in Höhe von 9,79 Mio. EUR. Mittelfristig verfügt die Smartbroker Holding AG über ausgezeichnete Wachstumsperspektiven. Neben der Skalierung des Smartbroker+ bilden der Ausbau von Heavy-Trader-Funktionen, API-Anbindungen, Zins- und Kinderdepots sowie die Integration personalisierter Inhalte entscheidende Wachstumstreiber. Regulatorische Änderungen wie das PFOF-Verbot ab 2026 dürften das Wettbewerbsumfeld zusätzlich zugunsten der Smartbroker-Gruppe verändern, da deren Erlösstruktur nicht wesentlich auf Orderflow-Vergütungen angewiesen ist. Auf Basis eines DCF-Modells haben wir ein Kursziel von 17,50 EUR je Aktie ermittelt. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 11,45 EUR (Stand: 06.11.2025) besteht damit ein signifikantes Upside-Potenzial und wir vergeben das Rating Kaufen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=c345018befc5255aa749b8c057ac1ebf

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de

+++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
+++++++++++++
Fertigstellung: 07.11.2025 (10:00 Uhr)
Erste Weitergabe: 10.11.2025 (9:00 Uhr) 