Original-Research: The Platform Group AG (von First Berlin Equity Research Gm...

dpa-AFX
Original-Research: The Platform Group AG - from First Berlin Equity Research
GmbH

10.11.2025 / 10:29 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to The Platform Group AG

     Company Name:                The Platform Group AG
     ISIN:                        DE000A2QEFA1

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              Buy
     from:                        10.11.2025
     Target price:                20,00 Euro
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Alexander Rihane

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu The Platform Group
AG (ISIN: DE000A2QEFA1) veröffentlicht. Analyst Alexander Rihane bestätigt
seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 20,00.

Zusammenfassung:
The Platform Group hat ihre vorläufigen Ergebnisse für das dritte Quartal
vorgelegt und eine Telefonkonferenz abgehalten. Der Umsatz stieg im
Vergleich zum Vorjahr um 35% auf EUR189 Mio. (FBe: EUR188 Mio.), wobei
organisches Wachstum etwa zwei Drittel des Anstiegs ausmachte. Das
bereinigte EBITDA stieg im Jahresvergleich um rund 78% auf EUR12,5 Mio. (FBe:
EUR11,5 Mio.), wobei sich die AEBITDA-Marge um 160 Basispunkte auf 6,6%
verbesserte. Diese Margenausweitung ist auf bessere Marketing- und
Vertriebskostenquoten im Rahmen der Kostensenkungsmaßnahmen von TPG
zurückzuführen. Alle vier Segmente verzeichneten Umsatzsteigerungen, wobei
das Segment Consumer Goods, das größte Segment von TPG, den höchsten Umsatz-
und AEBITDA-Anstieg verzeichnete (jeweils +60% und +104% im
Jahresvergleich). Wir sehen TPG auf gutem Weg, die Jahresprognose zu
erreichen, und haben daher unsere Schätzungen nicht geändert. Ein
aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein unverändertes Kursziel von EUR20
(Aufwärtspotenzial: 153%). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on The Platform
Group AG (ISIN: DE000A2QEFA1). Analyst Alexander Rihane reiterated his BUY
rating and maintained his EUR 20.00 price target.

Abstract:
The Platform Group presented headline Q3 results and held a conference call.
Sales were up 35% y/y at EUR189m (FBe: EUR188m), with organic growth accounting
for ca. two thirds of the increase. Adjusted EBITDA rose some 78% y/y to
EUR12.5m (FBe: EUR11.5m), with the AEBITDA margin widening by 160bp to 6.6%.
This margin expansion is owed to better marketing and distribution expense
ratios as part of TPG's cost cutting and streamlining measures. All four
segments saw revenues grow, with Consumer Goods, TPG's largest segment,
experiencing the highest revenue and AEBITDA increases (+60% and +104% y/y
respectively). We see TPG well on track to meet year-end guidance and have
therefore not altered our estimates. An updated DCF model yields an
unchanged price target of EUR20 (upside: 153%). We maintain our Buy
recommendation.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse

You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=6718f687a474e4abd45b20345c60df8c

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

2226860 10.11.2025 CET/CEST

