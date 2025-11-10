Original-Research: The Platform Group AG (von First Berlin Equity Research Gm...

^ Original-Research: The Platform Group AG - from First Berlin Equity Research GmbH 10.11.2025 / 10:29 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to The Platform Group AG Company Name: The Platform Group AG ISIN: DE000A2QEFA1 Reason for the research: Update Recommendation: Buy from: 10.11.2025 Target price: 20,00 Euro Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Alexander Rihane First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu The Platform Group AG (ISIN: DE000A2QEFA1) veröffentlicht. Analyst Alexander Rihane bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 20,00. Zusammenfassung: The Platform Group hat ihre vorläufigen Ergebnisse für das dritte Quartal vorgelegt und eine Telefonkonferenz abgehalten. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 35% auf EUR189 Mio. (FBe: EUR188 Mio.), wobei organisches Wachstum etwa zwei Drittel des Anstiegs ausmachte. Das bereinigte EBITDA stieg im Jahresvergleich um rund 78% auf EUR12,5 Mio. (FBe: EUR11,5 Mio.), wobei sich die AEBITDA-Marge um 160 Basispunkte auf 6,6% verbesserte. Diese Margenausweitung ist auf bessere Marketing- und Vertriebskostenquoten im Rahmen der Kostensenkungsmaßnahmen von TPG zurückzuführen. Alle vier Segmente verzeichneten Umsatzsteigerungen, wobei das Segment Consumer Goods, das größte Segment von TPG, den höchsten Umsatz- und AEBITDA-Anstieg verzeichnete (jeweils +60% und +104% im Jahresvergleich). Wir sehen TPG auf gutem Weg, die Jahresprognose zu erreichen, und haben daher unsere Schätzungen nicht geändert. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein unverändertes Kursziel von EUR20 (Aufwärtspotenzial: 153%). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei. First Berlin Equity Research has published a research update on The Platform Group AG (ISIN: DE000A2QEFA1). Analyst Alexander Rihane reiterated his BUY rating and maintained his EUR 20.00 price target. Abstract: The Platform Group presented headline Q3 results and held a conference call. Sales were up 35% y/y at EUR189m (FBe: EUR188m), with organic growth accounting for ca. two thirds of the increase. Adjusted EBITDA rose some 78% y/y to EUR12.5m (FBe: EUR11.5m), with the AEBITDA margin widening by 160bp to 6.6%. This margin expansion is owed to better marketing and distribution expense ratios as part of TPG's cost cutting and streamlining measures. All four segments saw revenues grow, with Consumer Goods, TPG's largest segment, experiencing the highest revenue and AEBITDA increases (+60% and +104% y/y respectively). We see TPG well on track to meet year-end guidance and have therefore not altered our estimates. An updated DCF model yields an unchanged price target of EUR20 (upside: 153%). We maintain our Buy recommendation. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse You can download the research here: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=6718f687a474e4abd45b20345c60df8c Contact for questions: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. View original content: https://eqs-news.com/?origin_id=972eb3a6-be16-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=en --------------------------------------------------------------------------- 2226860 10.11.2025 CET/CEST °