W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Polnischer Währungshüter sieht noch Spielraum für niedrigere Zinsen

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Warschau (Reuters) - In Polen stehen die Zeichen aus Sicht eines Währungshüters weiter auf Zinssenkung.

Mit Blick auf die geldpolitische Lockerung von voriger Woche sagte der Zentralbanker Ireneusz Dabrowski am Montag dem Hörfunk-Sender Tok FM: "Es sieht so aus, als wäre dies nicht die letzte Zinssenkung." Zwar könne zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Entscheidung getroffen werden. Abhängig von den eingehenden Daten werde man jedoch fortlaufend über weitere Schritte nach unten entscheiden - im nächsten Jahr oder womöglich bereits im Dezember. Diese Äußerung lässt aufhorchen, da der geldpolitische Rat der Nationalbank Polens (NBP) die Zinsen in einem Dezember selten angepasst hat.

Die NBP senkte vorige Woche ihren Leitzins um einen Viertelpunkt auf 4,25 Prozent und begründete diesen Schritt mit einer Verlangsamung der Inflation und einer Verbesserung der Konjunkturaussichten. Im laufenden Jahr wurde der Leitzins in Polen bereits um insgesamt 1,5 Prozentpunkte nach unten gesetzt.

(Bericht von Alan Charlish, Pawel Florkiewicz, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Vorbörse 10.11.2025
Aktienmarkt: Deutliche Gewinne erwartetheute, 08:02 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax Tagesrückblick 07.11.2025
Skepsis um Tech-Werte belastet Dax weiter - dickes Wochenminus07. Nov. · onvista
Skepsis um Tech-Werte belastet Dax weiter - dickes Wochenminus
Dax Tagesrückblick 06.11.2025
Schwache US-Tech-Werte reißen Dax unter 24.000-Punkte-Marke06. Nov. · onvista
Schwache US-Tech-Werte reißen Dax unter 24.000-Punkte-Marke
Aktien- und Anleihenmarkt
Bundesbank warnt vor Risiko größerer Marktkorrektur06. Nov. · Reuters
Bundesbank warnt vor Risiko größerer Marktkorrektur
Dax Vorbörse 07.11.2025
Dax dürfte sich nach Vortagesrutsch moderat erholen07. Nov. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 09.11.2025
Der November kann gut werden - wenn der Markt die "Wand der Sorgen" überwindetgestern, 21:54 Uhr · onvista
Contrarian-Ideen
Zwei verschmähte Branchen haben 2026 Comeback-Potenzial06. Nov. · The Market
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden