W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu einem Jahr Ampel-Aus

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu einem Jahr Ampel-Aus:

Aber das Hauptproblem bleibt, dass Merz sein Versprechen einer geräuschlosen Regierung nicht einlösen konnte. Gestritten wird ebenso viel wie zur Ampelzeit. Das Problem: Wer Geländegewinne bei den eigenen Wählern auf dem Rücken des Koalitionspartners einfahren möchte, schwächt sich am Ende selbst. Das haben FDP und Grüne nie verstanden. Und Schwarz-Rot hat daraus nicht gelernt./yyzz/DP/mis

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 09.11.2025
Der November kann gut werden - wenn der Markt die "Wand der Sorgen" überwindetgestern, 21:54 Uhr · onvista
Contrarian-Ideen
Zwei verschmähte Branchen haben 2026 Comeback-Potenzial06. Nov. · The Market
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden