Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Elon Musk und seiner gefährlichen Macht

dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Elon Musk und seiner gefährlichen Macht:

Nicht Musks Reichtum ist ein Grund zur Sorge, sondern die damit verbundene Macht von Monopolisten. Und unsere Abhängigkeit von ihnen: Ohne Microsoft, Facebook, Google, Apple und auch X sähe unsere Kommunikation ganz anders aus. Die US-Tech-Giganten halten unseren Informationsfluss mit am Laufen. Was, wenn sie das mal nicht mehr tun - aus politischen Gründen? Oder wenn sie, was sich etwa bei X schon deutlich abzeichnet, ihre Macht für politische Beeinflussung nutzen?/yyzz/DP/mis

