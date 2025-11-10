W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Merz/COP30

dpa-AFX · Uhr
HEIDELBERG (dpa-AFX) - 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Merz/COP30

Der Kanzler hat die Weltklimakonferenz durch seinen Besuch aufgewertet, hat Gelder für einen neuen Regenwaldfonds zugesagt. Das ist mehr als "nur" ein Statement für Multilateralismus, als das Merz' Umfeld es verkaufen möchte. Man kann es auch als sehr verschämte, da innenpolitisch riskante Kurskorrektur deuten. Denn die deutsche Wirtschaft hat mittelfristig mit fossilen Retro-Träumen wenig zu gewinnen. Hingegen könnte sie profitieren, wenn Investitionen nicht mehr in Öl- und Gasländer, sondern in neue Technologien fließen. Das dürfte Merz bewusst sein - er wagt nur nicht, seinen Wählern auch noch diesen Sinneswandel zuzumuten./yyzz/DP/zb

