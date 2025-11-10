Starker Auftakt für den DAX – Hannover Rück und Salzgitter im Fokus
Mit einem kräftigen Impuls startet der DAX in die neue Woche und setzt ein positives Signal für die europäischen Märkte. Auch die US-Indikationen präsentieren sich freundlich, während der Nikkei in Tokio den Schwung aus Asien aufgreift. Die Stimmung an den Börsen wird von einer Mischung aus makroökonomischen Überraschungen und unternehmensspezifischen Impulsen getragen.
Makroökonomischer Überblick:
In China sorgt eine unerwartete Trendwende bei den Verbraucherpreisen für Gesprächsstoff: Erstmals seit Juni legten die Konsumentenpreise im Oktober wieder zu und stiegen um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Es ist die schnellste Teuerungsrate seit Januar und deutet auf eine vorsichtige Stabilisierung der zweitgrößten Volkswirtschaft hin. Weniger dynamisch zeigt sich die Türkei: Die Industrieproduktion wuchs im September nur um 2,9 Prozent und damit so schwach wie seit März nicht mehr. Ein klares Signal für nachlassende Konjunkturkräfte.
Im Fokus:
Hannover Rück: Die Aktie notiert vorbörslich im Plus, nachdem der Rückversicherer seine Gewinnprognose nach oben angepasst hat. Für das laufende Jahr werden nun 2,6 Milliarden Euro Nettogewinn erwartet, 200 Millionen mehr als bisher. Nach neun Monaten liegt das Ergebnis bereits bei rund zwei Milliarden Euro. Die vergleichsweise geringe Belastung durch Großschäden und eine effiziente Kostenstruktur stützen die optimistische Sicht.
Deutlich im Plus zeigt sich die Aktie von Salzgitter, obwohl der Stahlkonzern seine Jahresziele vorsichtiger formuliert. Die anhaltend schwache Nachfrage und der Margendruck belasten zwar weiterhin das Geschäft, doch die jüngsten Quartalszahlen liefern positive Impulse. Im dritten Quartal legte das operative Ergebnis um mehr als ein Fünftel zu, während der Außenumsatz rückläufig war. Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen nun einen Umsatz leicht oberhalb von neun Milliarden Euro und ein EBITDA zwischen 300 und 350 Millionen Euro. Die Prognoseanpassung fällt moderat aus und wird vom Markt offenbar als realistische Einschätzung gewertet, was die kräftige Kursreaktion stützt.
