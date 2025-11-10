Umfrage: Nur 18 Prozent wollen zweite Amtszeit von Merz

Berlin (Reuters) - Nur 18 Prozent der Bundesbürger sind laut RTL/ntv-Trendbarometer derzeit für eine zweite Amtszeit von Kanzler Friedrich Merz.

Insgesamt plädieren 73 Prozent der von dem Meinungsforschungsinstitut Forsa Befragten dafür, dass CDU und CSU mit einem anderen Kanzlerkandidaten antreten sollten. Laut der am Montag veröffentlichten Umfrage wollen dies auch 41 Prozent der Unions-Anhänger. 47 Prozent sprechen sich dagegen für eine erneute Kandidatur von Merz aus, der am Dienstag seinen 70. Geburtstag feiert. Dies deckt sich mit niedrigen Zustimmungswerten bei Forsa für seine bisherige Arbeit als Kanzler.

Wird allgemein gefragt, ob ein 70-Jähriger das Amt des Bundeskanzlers noch gut ausüben kann, bejahen dies 45 Prozent. 52 Prozent halten einen jüngeren Kanzler für besser. Wenig überraschend ist dabei, dass die älteren Befragten mehr Zutrauen in ältere Politiker haben. Anhänger von Union, SPD und Grünen geben dies häufiger an als Anhänger der Linken und der AfD.

