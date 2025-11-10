Wirtschaftsministerium gibt sich wegen neuer Nexperia-Lieferungen erleichtert

Berlin (Reuters) - Das Bundeswirtschaftsministerium hat sich erleichtert über die Entspannung bei der Lieferung von Nexperia-Chips etwa für die deutschen Autohersteller geäußert.

"Erstmal ist es eine sehr erfreuliche Nachricht, dass die Chip-Lieferungen von Xperia Berichten zufolge wieder angelaufen sind", sagte eine Sprecherin am Montag in Berlin. Man stehe aber weiter in "sehr, sehr engem" Kontakt mit den Unternehmen und der EU-Kommission. "Wir müssen die Lage natürlich weiter genauer beobachten." Sie verwies auf Meldungen der Unternehmen, dass die Chip-Lieferungen für sie wieder angelaufen sei. Der Vorfall mache erneut deutlich, "dass wir alle gut daran tun, unsere Lieferketten zu diversifizieren".

Das chinesische Handelsministerium in Peking hatte am Sonntag eine Lockerung der Exportbeschränkungen bestätigt. Ausnahmen von der seit Anfang Oktober geltenden Sperre würden für zivile Zwecke gewährt, erklärte das Ministerium ohne nähere Erläuterung.

