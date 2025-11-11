AKTIE IM FOKUS: Munich Re nach Zahlen schwächer - 'Kapitalmarkttag wichtiger'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Anleger der Munich Re haben am Dienstag im vorbörslichen Handel mit Verkäufen auf die Quartalszahlen des Rückversicherers reagiert. Auf Tradegate sank der Kurs um 1,7 Prozent auf 535,30 Euro im Vergleich mit dem Xetra-Schluss.

Dem im Dax notierten Konzern gelang zwar nach einem äußerst katastrophenarmen Sommer im dritten Quartal ein Gewinnsprung. Die Erwartungen an die Einnahmen mussten jedoch ein weiteres Mal gekappt werden. Wegen veränderter Vertragsbedingungen und Wechselkurse dürfte der Versicherungsumsatz in diesem Jahr nur 61 Milliarden Euro erreichen, hieß es. Erst im Sommer hatte das Management seine Erwartung auf 62 Milliarden gesenkt.

Analyst Ben Cohen von der RBC sprach von einem soliden dritten Quartal der Munich Re - und wunderte sich zunächst etwas, dass der Markt negativ darauf reagiere, dass der Konzern den Gewinnausblick auf 2025 nicht angehoben habe. Im Kapitalmarkttag am 11. Dezember sieht er den wesentlich größeren Treiber für die Aktien. Cohen rechnet dann mit einer deutlichen Aufstockung der Aktienrückkäufe.

Für das Gesamtjahr peilt die Munich Re weiterhin einen Gewinn von rund 6 Milliarden Euro an, obwohl nach neun Monaten schon fast 5,2 Milliarden Gewinn zu Buche stehen. RBC-Analyst Cohen geht davon aus, dass der Konzern dieses Ziel übertreffen wird./ajx/zb

