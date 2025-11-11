W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Hensoldt auf 'Hold' - Ziel 92 Euro

dpa-AFX · Uhr
Rüstung
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hensoldt anlässlich des Kapitalmarkttags mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Hold" belassen. Die Ziele des Radar-Spezialisten für 2026 lägen mit Blick auf den Umsatz, die Profitabilität und den Barmittelumschlag unter den Markterwartungen, schrieb Chloe Lemarie am Dienstag. Die Ziele für 2030 hingegen entsprächen den Erwartungen./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Hensoldt

Das könnte dich auch interessieren

Rüstungskonzern
Hensoldt erwartet erst ab 2027 stärkeres Wachstumheute, 10:44 Uhr · Reuters
Hensoldt erwartet erst ab 2027 stärkeres Wachstum
Weitere Artikel
W​e​r​b​u​n​g ausblenden