APA ots news: Konjunktur in Österreich verläuft flach

dpa-AFX · Uhr
    Wien (APA-ots) - Konjunkturell tritt Österreich derzeit auf der Stelle,  
das 
Bruttoinlandsprodukt ist seit Jahresbeginn nicht gewachsen. Die 
Unternehmensstimmung hellte sich im Herbst allerdings etwas auf. 
Belastend für die privaten Haushalte ist die hohe Inflation von 
zuletzt 4%. Hierin wirkt weiterhin der zu Jahresanfang beobachtete 
kräftige Preissprung bei Strom und Gas nach. Die Beschäftigung 
stagniert seit Ende 2024 weitgehend. Die Arbeitslosenquote steigt in 
der Tendenz leicht. 

"Durch den Anstieg der heimischen Energiepreise zu Jahresbeginn 
ist die Kostenschere zum Euro-Raum neuerlich aufgegangen. Bleibt 
dieser Unterschied bestehen, so dämpft dies mittelfristig die 
Kaufkraft der privaten Haushalte und die Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen in Österreich", so der Autor des aktuellen WIFO- 
Konjunkturberichtes Stefan Ederer. 

In Österreich verläuft die Konjunktur derzeit flach. Das 
Bruttoinlandsprodukt stieg im III. Quartal kaum und ist seit 
Jahresbeginn 2025 mehr oder weniger unverändert. Die privaten 
Konsumausgaben entfalteten neuerlich keine Aufwärtsdynamik. Die 
Entwicklung der Investitionen und Exporte ist hingegen durch 
Vorzieheffekte infolge der Zollpolitik der USA überlagert. 

Die Weltwirtschaft dürfte im Sommer und Herbst zwar weiter 
expandiert haben, der Welthandel und die globale Industrieproduktion 
verloren aber zuletzt an Schwung. Das dürfte vor allem damit 
zusammenhängen, dass die Lieferungen in die USA, die im 1. Halbjahr 
stark angestiegen waren, nunmehr wegfallen. Die 
Konjunktureinschätzungen der Unternehmen sind dennoch in vielen 
Ländern überwiegend optimistisch. In den USA dürfte der budgetäre 
"Shutdown" die bislang robuste Konjunktur am Jahresende bremsen. 
Zudem rechnen die privaten Haushalte dort weiterhin mit einer 
erhöhten Inflation. Im Euro-Raum trugen hingegen die Stabilisierung 
des Preisauftriebs bei etwa 2% und die anhaltend niedrige 
Arbeitslosigkeit zu einer Verbesserung des Verbrauchervertrauens bei. 

Die Konjunktureinschätzungen der österreichischen Unternehmen 
hellten sich laut WIFO-Konjunkturtest in den letzten Monaten etwas 
auf und lagen nur mehr knapp im negativen Bereich. In der Industrie 
zeigt sich bereits seit Jahresbeginn ein deutlicher Aufwärtstrend. 
Auch in der Bauwirtschaft verbesserte sich die Stimmung merklich. Im 
Einzelhandel und im Dienstleistungsbereich bewegen sich die 
Indikatoren hingegen tendenziell seitwärts. Der von der Europäischen 
Kommission veröffentlichte Indikator für das heimische 
Verbrauchervertrauen ist seit Jahresbeginn in der Tendenz 
unverändert. Zuletzt rechneten deutlich mehr befragte Haushalte mit 
höheren Preisen als noch vor einem Jahr, und die Einschätzung ihrer 
finanziellen Situation trübte sich im Herbst ein. 

Die Verbraucherpreisinflation ist seit dem Sommer kaum 
zurückgegangen und lag im Oktober laut Schnellschätzung von Statistik 
Austria bei 4%. Dazu trugen der sprunghafte Anstieg der Gas- und 
Strompreise zu Jahresbeginn und eine kräftige Verteuerung von 
Nahrungsmitteln im Frühjahr bei. Auch die Wohnungsmieten zogen 
zuletzt wieder stärker an. 

Infolge der flachen Konjunktur ist die Zahl der aktiv 
unselbständig Beschäftigten seit Ende 2024 weitgehend unverändert. 
Während der Personalstand in der Industrie sank, stieg er im 
Gesundheits- und Sozialwesen stark. Die Arbeitslosenquote ist seit 
Jahresbeginn tendenziell gestiegen (nationale Definition, 
saisonbereinigt), da der Arbeitsmarkt infolge der schwachen 
Konjunktur derzeit nicht in der Lage ist, den Anstieg des 
Arbeitskräfteangebotes aufzunehmen. 

Abbildung 1: Inflation in Österreich und dem Euro-Raum - auf der 
WIFO-Website 

Zu den Definitionen siehe " Methodische Hinweise und Kurzglossar 
". 

Rückfragehinweis: 
   Rückfragen bitte am Dienstag, dem 11. November 2025, von 9 bis 15 
   Uhr, an Dr. Stefan Ederer, Tel. (1) 798 26 01 - 463, stefan.ederer@ 
   wifo.ac.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/235/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0020    2025-11-11/09:00
