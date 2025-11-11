Bilger pocht auf schnelle Einigung mit SPD bei Bürgergeld und Heizungsgesetz

Berlin (Reuters) - Die CDU-Fraktion dringt auf eine schnelle Einigung in der schwarz-roten Koalition über die Reform des Bürgergelds und des Gebäudeenergiegesetzes.

"Ich höre, dass die Gespräche dazu sehr gut verlaufen, so dass ich auch zuversichtlich bin, dass wir jetzt tatsächlich in die Umsetzung kommen", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Steffen Bilger, am Dienstag in Berlin zum Bürgergeld. Er mahnte die SPD zugleich, sich nun nicht von dem Mitgliederbegehren für den Erhalt des Bürgergelds von einer schnellen Umsetzung der Reform abbringen zu lassen. Er nehme eine "große Unterstützung" für die Reform in der SPD-Bundestagsfraktion wahr. Bilger verwies zudem auf die große Zustimmung der SPD-Anhänger zum Koalitionsvertrag, in dem die Überführung des Bürgergelds in eine neue Grundsicherung verabredet wurde. Der schwarz-rote Koalitionsausschuss im Oktober hatte sich auf die erste Stufe der Reform geeinigt. Der Gesetzentwurf hängt aber noch in der Frühabstimmung.

Bilger pocht zudem auf eine Einigung über die Grundzüge des Gebäudeenergiegesetzes, umgangssprachlich auch Heizungsgesetz genannt, noch in diesem Jahr. Er verwies auf den Koalitionsvertrag, in dem klar die Abschaffung des alten Heizungsgesetzes vereinbart sei. Dies bedeute, dass man das vom früheren Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) geprägte Gesetz ändern werde. Ziel sei aber nicht unbedingt eine Kürzung des bisherigen Fördervolumens, sondern eine größere Technologieoffenheit in der Förderung, betonte Bilger. "Da sollten wir uns zumindest mal in den Grundzügen einig werden, das sollte uns auf jeden Fall noch in diesem Jahr gelingen", forderte der CDU-Politiker.

Neben der Frage des Fördervolumens etwa für Wärmepumpen geht es dabei auch darum, ob die derzeitige Vorgabe verändert werden soll, dass neu eingebaute Heizungen zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Bilger kritisierte, dass es von der SPD-Seite schon Festlegungen gebe, dass etwa das Fördervolumen oder die 65 Prozent bleiben müssten. "Wir brauchen da jetzt schon auch auf Grundlage des Koalitionsvertrags Offenheit, um gemeinsam zu einer guten Lösung zu kommen", mahnte er den Koalitionspartner. Auch die Union wolle Klimaschutz beim Heizen, "aber dazu können ja verschiedene Technologien dienen, nicht nur die Wärmepumpe". Das beste Beispiel sei der Reichstag, der mit Biokraftstoff geheizt werde. Man müsse auch auf Fälle eingehen, in denen baulich kein Einbau einer Wärmepumpe möglich sei.

