DAX® - Aufwärtsreaktion: Startschuss der Jahresendrally?

Zu Wochenbeginn hat der DAX® erwartungsgemäß das Sprungbrett aus der vieldiskutierten Kernunterstützung bei 23.300 Punkten genutzt. Zur Erinnerung: Auf diesem Niveau fällt die 200-Tage-Linie (akt. bei 23.381 Punkten) mit dem unteren Bollinger Band (auf Wochenbasis akt. bei 23.383 Punkten) sowie diversen Tiefpunkten bei 23.300 Punkten zusammen. Die Ambitionen in Sachen Gegenbewegung unterstreicht die gestrige Aufwärtskurslücke (23.837 zu 23.854 Punkten) zusätzlich. Was jetzt noch fehlt, ist eine nachhaltige Rückeroberung der 50-Tage-Linie (akt. bei 23.958 Punkten) bzw. ein Spurt über den kurzfristigen Abwärtstrend (akt. bei 24.067 Punkten). Beim Blick auf die Marktbreite müssen wir ein wenig Wasser in den Wein gießen. Jede Woche analysieren wir die 160 deutschen Standardwerte aus DAX®, MDAX® und SDAX® nach verschiedenen Kriterien. Lediglich 46, und damit weniger als ein Drittel, befinden sich gemessen an der Relativen Stärke nach Levy auf Wochenbasis noch in einem Aufwärtstrend. In der Summe ermitteln wir auch eine Gesamt-Marktbreitekennziffer für den deutschen Aktienmarkt. Letztere notiert auf dem niedrigsten Stand des Jahres. Für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung ist hier dringend eine Verbesserung notwendig.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

