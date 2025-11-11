W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-Adhoc: SAF-HOLLAND beschließt Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 40 Mio. Euro

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-Ad-hoc: SAF-HOLLAND SE / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
SAF-HOLLAND beschließt Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 40 Mio. Euro

11.11.2025 / 11:39 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SAF-HOLLAND beschließt Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 40 Mio. Euro

Bessenbach (Deutschland), 11. November 2025. Der Vorstand der SAF-HOLLAND SE („Gesellschaft“) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, unter Ausnutzung der von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 10. Juni 2021 erteilten Ermächtigung ein Aktienrückkaufprogramm aufzulegen („Aktienrückkaufprogramm 2025“).

Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 können im Zeitraum von voraussichtlich Ende November 2025 bis zum 31. Dezember 2026 insgesamt bis zu 2.269.715 eigene Aktien der Gesellschaft (dies entspricht bis zu 5 % des Grundkapitals der Gesellschaft) zu einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von maximal 40 Mio. Euro zurückgekauft werden.

Der Aktienrückkauf erfolgt nach Maßgabe der Safe-Harbour-Regelungen des Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 in Verbindung mit den Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016.

Weitere Details werden vor Beginn des Aktienrückkaufprogramms 2025 von der Gesellschaft separat bekannt gemacht.

Kontakt:

Dana Unger

VP Investor Relations, Corporate & ESG Communication

SAF-HOLLAND SE

Hauptstraße 26

63856 Bessenbach

Telefon +49 6095 301-949

ir@safholland.de

Ende der Insiderinformation

11.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:SAF-HOLLAND SE
Hauptstraße 26
63856 Bessenbach
Deutschland
Telefon:+49 6095 301-949
E-Mail:ir@safholland.de
Internet:www.safholland.com
ISIN:DE000SAFH001
WKN:SAFH00
Indizes:SDAX
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2227692
Ende der MitteilungEQS News-Service

2227692 11.11.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SAF-HOLLAND

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
W​e​r​b​u​n​g ausblenden