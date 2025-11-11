EQS-Adhoc: SBF AG konkretisiert Umsatz- und EBITDA-Prognose für 2025

EQS-Ad-hoc: SBF AG / Schlagwort(e): Prognose

SBF AG konkretisiert Umsatz- und EBITDA-Prognose für 2025



11.11.2025 / 15:29 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

SBF AG konkretisiert Umsatz- und EBITDA-Prognose für 2025 Leipzig, 11. November 2025 –Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22; WKN: A2AAE2, kurz „SBF“), ein börsennotierter Spezialist für innovative Lösungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik, passt ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an. Angesichts der aktuellen Marktentwicklungen und des aktuellen Auftragsbestands erwartet der Vorstand nun einen Umsatz von 39 bis 41 Mio. Euro (bisher: 43 bis 46 Mio. Euro) sowie ein EBITDA von 1,7 bis 2,1 Mio. Euro (bisher: 1,5 bis 2,5 Mio. Euro).



Die Marktentwicklung bleibt herausfordernd. Die Absatzmärkte der SBF AG sind unter anderem von Zöllen und gestörten Lieferketten betroffen. In diesem anspruchsvollen Umfeld hat das Unternehmen den Fokus auf das operative Ergbnis gelegt und durch Restrukturierungs- und Kostensenkungsmaßnahmen klare Erfolge erzielt. Dies hat zu einer verbesserten Ergebnismarge geführt, die deutlich über dem Vorjahr liegt. Die EBITDA-Spanne der Prognose 2025 wurde entsprechend präzisiert.





Unternehmenskontakt: SBF AG

Der Vorstand

Zaucheweg 4

04316 Leipzig

Tel: +49 (0)341 65235 894

E-Mail: info@sbf-ag.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: SBF AG Zaucheweg 4 04316 Leipzig Deutschland Telefon: +49 (0)341 65235894 E-Mail: info@sbf-ag.com Internet: www.sbf-ag.com ISIN: DE000A2AAE22 WKN: A2AAE2 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2227878

