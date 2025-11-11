W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-Adhoc: SBF AG konkretisiert Umsatz- und EBITDA-Prognose für 2025

EQS Group · Uhr
EQS-Ad-hoc: SBF AG / Schlagwort(e): Prognose
SBF AG konkretisiert Umsatz- und EBITDA-Prognose für 2025

11.11.2025 / 15:29 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SBF AG konkretisiert Umsatz- und EBITDA-Prognose für 2025 Leipzig, 11. November 2025 –Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22; WKN: A2AAE2, kurz „SBF“), ein börsennotierter Spezialist für innovative Lösungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik, passt ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an. Angesichts der aktuellen Marktentwicklungen und des aktuellen Auftragsbestands erwartet der Vorstand nun einen Umsatz von 39 bis 41 Mio. Euro (bisher: 43 bis 46 Mio. Euro) sowie ein EBITDA von 1,7 bis 2,1 Mio. Euro (bisher: 1,5 bis 2,5 Mio. Euro).

Die Marktentwicklung bleibt herausfordernd. Die Absatzmärkte der SBF AG sind unter anderem von Zöllen und gestörten Lieferketten betroffen. In diesem anspruchsvollen Umfeld hat das Unternehmen den Fokus auf das operative Ergbnis gelegt und durch Restrukturierungs- und Kostensenkungsmaßnahmen klare Erfolge erzielt. Dies hat zu einer verbesserten Ergebnismarge geführt, die deutlich über dem Vorjahr liegt. Die EBITDA-Spanne der Prognose 2025 wurde entsprechend präzisiert.


Unternehmenskontakt: SBF AG
Der Vorstand
Zaucheweg 4
04316 Leipzig
Tel: +49 (0)341 65235 894
E-Mail: info@sbf-ag.com

Ende der Insiderinformation

11.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:SBF AG
Zaucheweg 4
04316 Leipzig
Deutschland
Telefon:+49 (0)341 65235894
E-Mail:info@sbf-ag.com
Internet:www.sbf-ag.com
ISIN:DE000A2AAE22
WKN:A2AAE2
Börsen:Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2227878
Ende der MitteilungEQS News-Service

2227878 11.11.2025 CET/CEST

Aktueller Kurs
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SBF AG

