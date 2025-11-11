EQS-AFR: Delticom AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Delticom AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Hiermit gibt die Delticom AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.11.2025

Ort:

https://www.delti.com/de/investor-relations/mitteilungen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.11.2025

Ort:

https://www.delti.com/en/investor-relations/news/

Sprache: Deutsch Unternehmen: Delticom AG Hedwig-Kohn-Straße 1 31319 Sehnde Deutschland Internet: www.delti.com

