EQS-AFR: WashTec AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: WashTec AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
WashTec AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

11.11.2025 / 07:00 CET/CEST
Hiermit gibt die WashTec AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://ir.washtec.de/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://ir.washtec.de/en/financial_reports/

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026

Ort:

https://ir.washtec.de/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026

Ort:

https://ir.washtec.de/en/financial_reports/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://ir.washtec.de/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://ir.washtec.de/en/financial_reports/

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026

Ort:

https://ir.washtec.de/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026

Ort:

https://ir.washtec.de/en/financial_reports/

Sprache:Deutsch
Unternehmen:WashTec AG
Argonstraße 7
86153 Augsburg
Deutschland
Internet:www.washtec.de
