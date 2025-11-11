W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Karin Radström, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

11.11.2025 / 10:42 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Karin
Nachname(n):Radström

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Daimler Truck Holding AG

b) LEI

529900PW78JIYOUBSR24 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000DTR0CK8

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
35,9373 EUR199.236,2900 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
35,9373 EUR199.236,2900 EUR

e) Datum des Geschäfts

10.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Frankfurt am Main
MIC:XETR

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Daimler Truck Holding AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland
Internet:www.daimlertruck.com
