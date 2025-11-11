EQS-DD: Turbon AG: Thomas Hertrich, Aktienverkauf (Annahme des Pflichtangebots)
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
11.11.2025 / 16:25 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Thomas
|Nachname(n):
|Hertrich
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Turbon AG
b) LEI
|529900Y3VL9JQT5J5S88
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0007504508
b) Art des Geschäfts
|Aktienverkauf (Annahme des Pflichtangebots)
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|3,34 EUR
|66.800,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|3,3400 EUR
|66.800,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|28.11.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
11.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Turbon AG
|Zum Ludwigstal 14 - 16
|45527 Hattingen
|Deutschland
|Internet:
|http://www.turbon.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
101734 11.11.2025 CET/CEST