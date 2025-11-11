EQS-News: 3U HOLDING AG: Geschäftsverlauf nach neun Monaten zeichnet gemischtes Bild

EQS-News: 3U HOLDING AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung

3U HOLDING AG: Geschäftsverlauf nach neun Monaten zeichnet gemischtes Bild



11.11.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





3U HOLDING AG: Geschäftsverlauf nach neun Monaten zeichnet gemischtes Bild

Planmäßige Entwicklung und Margenverbesserung bei ITK und Erneuerbare Energien

Strategische Neuausrichtung und Restrukturierung im SHK-Onlinegeschäft

Bitcoin-Investitionen als Teil der Treasury-Strategie weiter ausgebaut

Vorstand passt Ausblick für 2025 an

Marburg, 11. November 2025 – Die 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902; Kürzel: UUU) veröffentlicht die Ergebnisse der ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025. Nach einem positiven Start ins Jahr verzeichnete der Konzern im zweiten und dritten Quartal eine nachlassende Wachstumsdynamik. Die Geschäftsentwicklung war im Berichtszeitraum stark von den wirtschaftlichen Unsicherheiten und strukturellen Herausforderungen geprägt. Trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen konnte der Konzern in zwei seiner drei Segmente eine erwartungsgemäß solide operative Performance erzielen.

Kumuliert fiel der Gesamtumsatz des Konzerns in den ersten neun Monaten 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,9 % leicht niedriger aus und erreichte einen Wert von EUR 41,3 Mio. (9M 2024: EUR 42,1 Mio.). Während sich die Erlöse im ITK-Segment erwartungsgemäß reduzierten, erzielte der Konzern im Segment Erneuerbare Energien eine stabile Entwicklung. Der Umsatz aus Erneuerbaren Energien lag trotz der Umbauarbeiten am Standort Langendorf auf Vorjahresniveau. Der SHK-Onlinehandel verzeichnete aufgrund des Zukaufs der EMPUR ein Wachstum im Berichtszeitraum litt aber weiter an der konjunkturbedingten Zurückhaltung innerhalb der Branche. Das EBITDA des Konzerns betrug EUR –1,9 Mio. (9M 2024: EUR 3,5 Mio.), was auf die notwendigen Restrukturierungsaufwendungen, gestiegene Personalkosten und die Umsatzentwicklung zurückzuführen war. Zum Bilanzstichtag waren insgesamt 234 Mitarbeiter im 3U Konzern beschäftigt (31. Dezember 2024: 187). Der deutliche Zuwachs ist auf die Übernahme der EMPUR-Gesellschaften im ersten Quartal 2025 zurückzuführen.

Das Segment ITK erreichte im Berichtszeitraum 2025 erwartungsgemäß nicht die Vorjahreswerte. Die Erlöse in den ersten neun Monaten 2025 fielen mit EUR 10,2 Mio. um insgesamt 30,0 % geringer aus als im Vergleichszeitraum des Vorjahres (9M 2024: EUR 14,6 Mio.), was neben dem weitgehenden Wegfall des Voice-Retail-Geschäfts auch auf die verhaltene Entwicklung in den übrigen Bereichen im Segment zurückzuführen war. Gleichzeitig wurden im Jahresverlauf jedoch wichtige strategische Initiativen angestoßen, um die Wettbewerbsfähigkeit des Segments nachhaltig zu stärken und künftiges Wachstum zu fördern. Vor dem Hintergrund der Umsatzentwicklung reduzierte sich das Segment-EBITDA auf EUR 2,4 Mio. nach EUR 3,3 Mio. im Vorjahr. Die EBITDA-Marge konnte im Berichtszeitraum dennoch von 22,8 % auf 23,5 % verbessert werden.

Im Bereich Erneuerbare Energien lag der Wert der erzeugten Windenergie aufgrund der planmäßig verlaufenden Umbauarbeiten zur Kapazitätserweiterung im Windpark Langendorf im Berichtszeitraum erwartungsgemäß unter dem der vergleichbaren Vorjahresperiode. Insgesamt reduzierte sich die Stromproduktion der Windparks in den ersten neun Monaten 2025 um 28,4 % auf 24,1 GWh nach 33,6 GWh im Vorjahr. Erfreulich war hingegen die deutliche Zunahme der erzeugten Solarenergie im Berichtzeitraum 2025. Die Stromproduktion im Solarpark Adelebsen stieg auf 9,5 GWh und lag damit deutlich über dem Wert des Vergleichszeitraums mit 8,5 GWh. Der durchschnittliche Monatsmarktwert für Windenergie an Land belief sich in den Monaten Januar bis September 2025 auf 7,50 ct/kWh (9M 2024: 5,73 ct/kWh). In der Folge reduzierte sich der Umsatz im Segment Erneuerbare Energien im Vergleich zum Vorjahr nur leicht um 0,5 % auf EUR 3,6 Mio. (9M 2024: EUR 3,7 Mio.). Da jedoch in den ersten neun Monaten 2025 deutlich weniger für Instandhaltung und Reparatur der Windenergieanlagen aufgewendet werden musste als im Jahr zuvor, verbesserte sich auch das Segment-EBITDA entsprechend um 6,3 % auf EUR 2,4 Mio. (9M 2024: EUR 2,3 Mio.). Die EBITDA-Marge nahm im Berichtszeitraum von 62,9 % auf 67,2 % merklich zu.

Im SHK-Segment hat sich das Geschäftsumfeld in den letzten Monaten konjunkturbedingt weiter eingetrübt, was mit deutlichen Nachfragerückgängen einherging. Dem konnte das Segment auch nicht mit den im Frühjahr gestarteten strategischen Maßnahmen wie dem Ausbau des Produktspektrums, der Erschließung neuer Marktsegmente sowie der Intensivierung der Vertriebsaktivitäten entgegenwirken. Aufgrund des Zukaufs der EMPUR-Gruppe im Februar 2025 konnte der Segmentumsatz dennoch um 15,2 % auf EUR 28,2 Mio. zulegen (9M 2024: EUR 24,5 Mio.). Organisch sank der Segmentumsatz allerdings um 8,2 %. Vor dem Hintergrund hoher Strukturkosten, dem Mitarbeiterzuwachs in Folge der übernommenen Gesellschaften und der avisierten Restrukturierungskosten ergab sich im Neunmonatszeitraum 2025 ein EBITDA von EUR –4,0 Mio. (9M 2024: EUR –0,5 Mio.).

Erweiterte Bitcoin-Strategie: Dynamische Entwicklung & bilanzstärkende Performance

Die 3U HOLDING AG hat ihre Bitcoin-Investitionen auch im dritten Quartal 2025 leicht ausgebaut. Neben dem Kernbestand von 200 Bitcoin, der unverändert als strategisch langfristige Wertreserve dient, hält die Gesellschaft per Ende September 2025 weitere 163,2 Bitcoin. Damit erhöhte sich der Gesamtbestand auf 363,2 Bitcoin mit einem Investitionsvolumen von EUR 27,1 Mio. Mit einem durchschnittlichen Einstandskurs von rund EUR 74.700 pro Bitcoin könnte der Konzern bereits Kursgewinne von über 20 % realisieren. Diese Investitionen dienen der kurz- bis mittelfristigen Anlage überschüssiger Liquidität und stärken die finanzielle und strategische Position des Unternehmens. Mit einer Eigenkapitalquote von 56,4 % (31. Dezember 2024: 69,2 %) und liquiden Mitteln von EUR 19,9 Mio. (31. Dezember 2024: EUR 42,6 Mio.) bleibt die 3U HOLDING AG finanziell weiterhin sehr solide aufgestellt. Aktuelle Informationen zum Bitcoin-Bestand von 3U erhalten Sie unter https://www.3u.net

„Wir können in den Segmenten ITK und Erneuerbare Energien im Berichtszeitraum auf eine solide Entwicklung zurückblicken, die vollumfänglich unseren Planungen entspricht. Dies ist in Anbetracht der unsicheren Rahmenbedingungen eine gute Leistung“, kommentiert Christoph Hellrung, Finanzvorstand der 3U HOLDING AG. „Dagegen hat sich das Marktumfeld im SHK-Geschäft im Jahresverlauf weiter eingetrübt, was zu unerwartet hohen Nachfragerückgängen führte. Das hat neben den Restrukturierungsmaßnahmen zusätzlich Spuren im Abschluss hinterlassen. Diese unvorhersehbaren, massiven konjunkturellen Verwerfungen haben uns dazu veranlasst, unsere im März kommunizierten Erwartungen jetzt an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen.“

Ausblick: Angepasste Zielsetzungen für 2025

Wie Anfang November kommuniziert, werden die anvisierten Zielgrößen im Gesamtjahr 2025 unter den erstmalig im März kommunizierten Bandbreiten erwartet. Der Konzernumsatz soll nach aktueller Einschätzung zwischen EUR 54,0 Mio. und EUR 56,0 Mio. liegen (ursprüngliche Prognose: EUR 62,0 Mio. bis EUR 66,0 Mio.). Bei der Profitabilität rechnet der Vorstand in Anbetracht der Sonderaufwendungen in Folge der Restrukturierungsmaßnahmen im SHK-Onlinehandel mit einem Konzern-EBITDA in einer Spanne von EUR –2,5 Mio. bis EUR –3,5 Mio. (ursprüngliche Prognose: negatives EBITDA).

Der Fokus liegt in den kommenden Monaten auf der Umsetzung der genannten strategischen Maßnahmen in den drei Segmenten, insbesondere auf dem planmäßigen Ausbau der Stromerzeugungskapazitäten im Bereich der Erneuerbaren Energien, der Weiterentwicklung des Managed-Service-Portfolios im ITK-Segment und der Stärkung des SHK-Segments aus eigener Kraft. Trotz der Herausforderungen bleibt der Vorstand zuversichtlich, mit einem diversifizierten Geschäftsmodell und einer soliden Finanzbasis wieder zu einem nachhaltigen profitablen Wachstumskurs zurückzukehren und die langfristige Wertsteigerung des Unternehmens im Sinne aller Aktionäre voranzutreiben.

Terminhinweis:

Heute um 10:00 Uhr MEZ wird zu den Ergebnissen der ersten neun Monate 2025 der 3U HOLDING AG sowie zum Ausblick 2025 mit dem CFO, Christoph Hellrung und Uwe Knoke, Vorstand Strategie und Geschäftsentwicklung, ein Webcast stattfinden. Um daran teilzunehmen, melden Sie sich bitte hier an: Anmeldung zum Earnings Call

Eine Aufzeichnung des Webcast steht unter https://www.3u.net/newsroom/mediathek/ zur Verfügung.

Weitere detaillierte Informationen zum Geschäftsverlauf in den ersten neun Monaten 2025 entnehmen Sie bitte dem Zwischenbericht unter https://www.3u.net/investor-relations/finanzberichte/

Konzernergebnisse im Überblick

3U Konzern 9M 2025 9M 2024 +/– in % Konzernumsatz EUR Mio. 41,3 42,1 -1,9 ITK 10,2 14,6 -30,0 Erneuerbare Energien 3,6 3,7 -0,5 SHK 28,2 24,5 15,2 Konzern-EBITDA EUR Mio. -1,9 3,5 ITK 2,4 3,3 -27,9 Erneuerbare Energien 2,4 2,3 6,4 SHK -4,0 -0,5 EBITDA-Marge % -4,5 8,2 ITK 23,5 22,8 Erneuerbare Energien 67,2 62,9 SHK -14,3 -2,1 Konzernergebnis EUR Mio. -5,7 0,8 3U Konzern 30.9.2025 31.12.2024 +/– in % Eigenkapitalquote % 56,4 69,2 -18,5 Liquide Mittel EUR Mio. 19,9 42,6 -53,3 Working Capital EUR Mio. 24,9 49,2 -49,5 Netto-Verschuldung EUR Mio. 25,5 -16,4 Free Cashflow EUR Mio. -40,8 -18,6 Mitarbeiter FTE 210 168 25,0 ITK 59 69 -14,5 Erneuerbare Energien 7 7 0,0 SHK 114 64 78,1 Holding 30 28 7,1

*Per 30.06.2024

Über 3U:

Die 3U HOLDING AG mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Zum Zweck der Wertsteigerung für das Aktionariat, die Beschäftigten, Kunden, Lieferanten und alle Stakeholder erwirbt, betreibt und veräußert sie Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel und strebt insbesondere mit seinem Geschäftsmodell im E-Commerce marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU). Mehr Informationen finden Sie auf www.UUU.de

Kontakt:

Thomas Fritsche, Investor Relations

Tel.: +49 6421 999-1200

E-Mail: IR@UUU.de

11.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: 3U HOLDING AG Zu den Sandbeeten 1b 35043 Marburg Deutschland Telefon: +49 (0)6421/999-1200 Fax: +49 (0)6421/999-1222 E-Mail: IR@3U.net Internet: www.3u.net ISIN: DE0005167902 WKN: 516790 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2227142

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2227142 11.11.2025 CET/CEST