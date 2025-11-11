EQS-News: Adler Group gibt den Verkauf des Entwicklungsprojekts Kaiserlei in Offenbach bekannt

EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Verkauf

Adler Group gibt den Verkauf des Entwicklungsprojekts Kaiserlei in Offenbach bekannt



11.11.2025 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Adler Group gibt den Verkauf des Entwicklungsprojekts Kaiserlei in Offenbach bekannt



Luxemburg/Berlin, 11. November 2025 – Die Adler Group S.A. („Adler Group“) hat heute den Verkauf des Entwicklungsprojekts Kaiserlei bekanntgegeben. Das an der Stadtgrenze zwischen Offenbach und Frankfurt gelegene Projekt wurde an die Frankfurter Wohnungsbaugesellschaft ABG veräußert. Laut der zwischen der Stadt Offenbach und der ABG geschlossenen Absichtserklärung wird das Projekt über eine Bruttogeschossfläche von rund 122.000 Quadratmetern verfügen. ABG und die Adler Group erwarten einen zügigen Abschluss der Transaktion.

„Wir freuen uns über die erzielte Vereinbarung zwischen der Stadt Offenbach und der WohnungsbaugesellschaftABG, die eine schnelle Umsetzung des Projekts ermöglicht und somit eine nachhaltige und städtebaulich integrierte Entwicklung des Standorts sichert“, sagt Dr. Karl Reinitzhuber, CEO der Adler Group. „Diese Transaktion ist ein weiterer entscheidender Meilenstein auf dem Weg, uns künftig auf unseren Mietwohnungsbestand im attraktiven Berliner Markt zu konzentrieren und diesen weiterzuentwickeln.“

Gemäß dem angestrebten Baurecht sind über 1.100 Mietwohnungen, davon rund 23 Prozent geförderter Wohnraum, ein Wohnheim für über 350 Studierende sowie rund 4.200 Quadratmeter Büroflächen, eine Kindertagesstätte, ein Parkhaus, Fahrradstellplätze und ein Supermarkt geplant.





Kontakt

Investor Relations:

T +352 278 456 710

E investorrelations@adler-group.com

11.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Adler Group S.A. 55 Allée Scheffer 2520 Luxemburg Luxemburg Telefon: +352 278 456 710 Fax: +352 203 015 00 E-Mail: investorrelations@adler-group.com Internet: www.adler-group.com ISIN: LU1250154413 WKN: A14U78 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Börse Luxemburg EQS News ID: 2226984

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2226984 11.11.2025 CET/CEST