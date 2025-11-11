EQS-News: ECW kündigt First Emergency Response-Finanzhilfe in Höhe von 3,5 Millionen US-Dollar für Bangladesch an

EQS-News: Education Cannot Wait / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Die neue Finanzhilfe, die von UNICEF in Zusammenarbeit mit einem breiten Konsortium lokaler Partner bereitgestellt wird, wird 180.000 Kindern wieder zu einer Schulbildung verhelfen

NEW YORK, 11. November 2025 /PRNewswire/ -- Education Cannot Wait (ECW) und seine strategischen Geberpartner haben heute eine Finanzhilfe in Höhe von 3,5 Millionen US-Dollar angekündigt, um die sich verschärfende Rohingya-Flüchtlingskrise in Bangladesch durch die transformative Kraft der Bildung zu meistern.

Die schnell greifende First Emergency Response wird 180.000 Kindern in Cox's Bazar, Bangladesch, wo sich das größte Flüchtlingslager der Welt befindet, wieder Zugang zu lebensrettender Bildung verschaffen.

Die neue Förderung wird von UNICEF in Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen wie dem Community Development Centre (CODEC), der Jagorani Chakra Foundation (JCF), BRAC, Mukti Cox's Bazar, Friendship und der COAST Foundation bereitgestellt und soll den Zugang zu inklusiven Lernangeboten in sicheren und geschützten Lernumgebungen verbessern.

„Jedes Kind hat das Recht auf Bildung, unabhängig von der aktuellen Krise", erklärte Rana Flowers, UNICEF-Vertreterin in Bangladesch. „Diese Unterstützung durch Education Cannot Wait ist eine wichtige Hilfe. Sie umfasst mehr als nur Bücher und Unterricht – sie ist für die Kinder eine Brücke zu Würde, Stabilität und der Zukunft, die sie verdienen. Diese Unterstützung wird uns dabei helfen, den Rohingya-Kindern die Fähigkeiten, das Selbstvertrauen und die Hoffnung zu vermitteln, die sie benötigen, um ihre Gemeinschaften wieder aufzubauen, sobald es sicher ist, in ihre Heimat zurückzukehren. Die Zukunft des Rohingya-Volkes – seine Kultur, seine Identität, seine Stimme – hängt davon ab, was die Kinder heute lernen."

Die rückläufige humanitäre Hilfe – einschließlich der Mittel für Bildung – gefährdet die hart erkämpften Erfolge in Bangladesch. Mit Stand Juni 2025 blieben mehr als 3.600 Bildungseinrichtungen für Kinder im Vorschulalter bis zur 4. Klasse geschlossen. Jüngste Analysen zeigen, dass bislang nur die Hälfte des gemeinsamen Reaktionsplans umgesetzt wurde.

Informationen zu Education Cannot Wait (ECW):

Education Cannot Wait (ECW) ist der weltweite Fonds für Bildung in Notfällen und Langzeitkrisen der Vereinten Nationen. Wir unterstützen Bildungsangebote von hoher Qualität für Geflüchtete, Binnenvertriebene sowie andere von Krisen betroffene Mädchen und Jungen, damit niemand zurückgelassen wird. ECW arbeitet über das multilaterale System, um sowohl die Reaktionsgeschwindigkeit in Krisen zu erhöhen als auch Soforthilfe und längerfristige Interventionen durch eine mehrjährige Programmierung zu verbinden. ECW arbeitet in enger Partnerschaft mit Regierungen, öffentlichen und privaten Gebern, UN-Organisationen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und anderen Akteuren der humanitären Hilfe und Entwicklungshilfe, um die Effizienz zu steigern und isolierte Maßnahmen zu beenden. ECW appelliert dringend an öffentliche und private Geber, ihre Unterstützung auszuweiten, um noch mehr gefährdete Kinder und Jugendliche zu erreichen.

