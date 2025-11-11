EQS-News: Estrella Galicia erobert die Straßen Deutschlands

EQS-News: Estrella Galicia / Schlagwort(e): Produkteinführung

Estrella Galicia erobert die Straßen Deutschlands



Die spanische Brauerei erweitert ihr Engagement auf dem deutschen Markt mit einer echten und einzigartigen Alternative

A CORUÑA, Spanien, 11. November 2025 /PRNewswire/ -- Estrella Galicia, die Flaggschiff-Biermarke der Corporación Hijos de Rivera, hat im Rahmen ihrer internationalen Expansionsstrategie und ihres Engagements für den Aufbau einer soliden, differenzierten Präsenz in für das Unternehmen strategisch wichtigen Märkten eine neue Werbekampagne in Deutschland gestartet. Die Aktion konzentriert sich auf die fünf Schlüsselstädte für die kommerzielle Entwicklung der Marke: Köln, Düsseldorf, Münster, Frankfurt und Osnabrück.

Das Ziel dieser Outdoor- und Digitalkampagne besteht darin, die Marke auf dem deutschen Markt einzuführen, die Sichtbarkeit bei den Verbrauchern zu erhöhen und die Marke Estrella Galicia als echte, authentische und besondere Alternative zu traditionellen bayerischen Bieren zu präsentieren. Mit dem Claim #NADANORMAL, der die Positionierung der Marke als alternativ und einzigartig unterstreicht, einem auffälligen Design und der Wahl von Schlüsselorten ist diese Kampagne ein weiterer Schritt, um eine Verbindung zwischen der Marke und den deutschen Verbrauchern herzustellen.

Estrella Galicia ist seit der Markteinführung in Deutschland vor über einem Jahrzehnt sowohl im Gastgewerbe als auch im Einzelhandel vertreten. Die Resonanz der Verbraucher war äußerst positiv, was dazu führte, dass die Marke Partnerschaften mit renommierten Unternehmen wie Warsteiner einging und sich in führenden Einzelhandelsketten wie Edeka und Rewe positionierte.

Aitor de Artaza, internationaler Direktor der Corporación Hijos de Rivera, erklärte: „Unser Ansatz für Wachstum im Ausland basiert nicht auf sofortigem Volumen, sondern vielmehr auf einem nachhaltigen und konsistenten Modell, das die Zeit, den Kontext und die einzigartigen Merkmale jedes Marktes berücksichtigt und dabei Regionen mit einer Bierkultur und einem hohen Wert auf die Qualität des Produkts und den Brauprozess priorisiert." In diesem Zusammenhang betont Artaza: „Diese Kampagne in Deutschland ist ein wichtiger Schritt, um der Öffentlichkeit zu vermitteln, wer wir sind, was uns auszeichnet und warum wir davon überzeugt sind, dass es auch in einem Land mit einer so starken Brautradition Platz für unsere Marken gibt."

Die Corporación Hijos de Rivera, die auf eine 120-jährige Geschichte zurückblicken kann, setzt ihre Mission fort, ihr europäisches globales Projekt von Galicien (Spanien) aus weiter auszubauen. Die Grundlage ihrer Aktivitäten bilden dabei der Stolz auf ihre Herkunft, die Qualität ihrer Produkte, eine einzigartige Arbeitsweise und der Aufbau dauerhafter Partnerschaften in jedem Markt.

