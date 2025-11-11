EQS-News: IONOS mit erfolgreichen ersten 9 Monaten 2025 - Geschäftsbereich AdTech soll veräußert werden

EQS-News: IONOS Group SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Zwischenbericht

IONOS mit erfolgreichen ersten 9 Monaten 2025 - Geschäftsbereich AdTech soll veräußert werden



+ 210.000 Kunden auf 6,53 Mio.

+ 6,2 % Umsatz auf 980,2 Mio. €

+ 20,8 % bereinigtes EBITDA auf 368,5 Mio. €

+ 40,6 % bereinigtes Ergebnis pro Aktie auf 1,35 €

Bereich AdTech wird zum Verkauf gestellt

Karlsruhe / Berlin, 11. November 2025. Die IONOS Group SE blickt auf erfolgreiche erste 9 Monate 2025 zurück. Umsatz, EBITDA und Kundenzahl konnten weiter gesteigert werden.

Der Vorstand der IONOS Group SE hat sich entschieden, die Sedo GmbH, und somit das Segment „AdTech“, zum Verkauf zu stellen und sich ganz auf die Kerngeschäftsfelder „Web-Presence & Productivity“ und „Cloud Solutions“ zu fokussieren.

Der nicht zum Kerngeschäft von IONOS zählende Geschäftsbereich AdTech hat sich zunehmend vom Zweitmarkt rund um die Nutzung und den Handel von Domains hin zur Plattform für Traffic-Monetarisierung entwickelt. Durch diese Neupositionierung eröffnen sich dem Geschäftsbereich AdTech zahlreiche Chancen, die jedoch mit entsprechendem Fokus entwickelt werden müssen.

Mit der Entscheidung, das Segment „AdTech“ zum Verkauf zu stellen, wird der Bereich gemäß IFRS 5 separat als nicht-fortgeführter Geschäftsbereich ausgewiesen. Die Finanzkennzahlen des Vorjahres wurden entsprechend angepasst.

Geschäftsverlauf

Die IONOS Kundenbasis wuchs in den ersten 9 Monaten 2025 um rund 210.000 auf 6,53 Mio. Kunden (31.12.2024: 6,32 Mio. Kunden).

Der Umsatz (bisher Segment „Digital Solutions & Cloud”) erhöhte sich um 6,2 % auf 980,2 Mio. € (vergleichbarer Vorjahreswert 9M 2024: 923,1 Mio. €) bzw. um 6,6 % ohne Berücksichtigung von Intercompany-Umsätzen. Das bereinigte EBITDA stieg um 20,8 % auf 368,5 Mio. € (vergleichbarer Vorjahreswert 9M 2024: 305,1 Mio. €). Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich entsprechend auf 37,6 % (9M 2024: 33,0 %).

Das bereinigte Ergebnis pro Aktie (EPS) stieg um 40,6 % auf 1,35 € (9M 2024: 0,96 €).

“Das AdTech-Geschäft steht vor spannenden Herausforderungen und hat gleichzeitig viel Potenzial. Um dieses zu heben, bedarf es zunehmender Management-Attention, die wir dauerhaft nicht optimal leisten können.Wir wollen uns zukünftig vollständig auf unser Kerngeschäft konzentrieren”, so Achim Weiß, CEO IONOS Group SE. “Durch die Entwicklung von KI, von Conversational AI, über Reasoning hin zu Autonomous AI und Multi-Agent AI Systemen, wird eine neue Ära eingeläutet. Mit dem Start von IONOS Momentum bündeln wir unsere bestehenden KI-Produkte und werden in den nächsten Monaten eine Vielzahl an Produkten und Erweiterungen ausrollen. IONOS Momentum macht KI für jeden Unternehmer zugänglich und einfach nutzbar.”

Prognose

Die Gesellschaft bestätigt ihre Prognose, die sich bisher auf ihr verbleibendes Kerngeschäft „Digital Solutions & Cloud” bezog. Der um Währungseffekte bereinigte Umsatz soll im Geschäftsjahr 2025 unverändert um ca. 8 % wachsen (2024: 1.248,1 Mio. €), bei einer bereinigten EBITDA-Marge von ca. 35 % (2024: 32,9 %). Das bereinigte EBITDA soll im verbleibenden Kerngeschäft um ca. 17 % auf ca. 480 Mio. € (2024: 410,4 Mio. €) zulegen.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



