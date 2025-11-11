EQS-News: ISG-Ranking: DATAGROUP unter den „Booming 15” IT-Dienstleistern in der Region EMEA

EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Studie

Pliezhausen, 11. November 2025 – DATAGROUP wurde vom Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen ISG (Information Services Group) für das dritte Quartal unter die „Booming 15” IT- und Software-Dienstleister in der Region EMEA gewählt.

Die Kategorie „Booming 15” des globalen ISG Index™ würdigt Anbieter mit einem Jahresumsatz von bis zu 1 Milliarde US-Dollar, die in den letzten 12 Monaten den höchsten jährlichen Vertragswert (ACV) erzielt haben.

Der ISG Index™ gilt als eines der wichtigsten Marktbarometer der globalen IT- und Business-Services-Branche. Er erfasst und analysiert den jährlichen Vertragswert aller kommerziellen IT-Dienstleistungsverträge weltweit, um vierteljährlich über Wachstumstrends in der Branche zu berichten.

„Diese Auszeichnung ist ein starkes Signal für unsere Innovationskraft und unser nachhaltiges Wachstum“, sagt Andreas Baresel, CEO von DATAGROUP. „Mit unserem modularen Serviceporfolio CORBOX bieten wir unseren Kunden ein flexibles und sicheres IT-Service-Angebot, das konsequent an den Bedürfnissen moderner Unternehmen ausgerichtet ist – von Cloud und Security über Compliance bis hin zu KI-gestützten Services.“

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.700 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre „buy and turn around“- bzw. „buy and build“-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.

KONTAKT

Anke Banaschewski

Investor Relations & Unternehmenskommunikation

presse@datagroup.de

