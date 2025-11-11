EQS-News: SUNfarming GmbH erreicht Meilenstein beim Klimapark Steinhöfel: EEG-Zuschlag für die ersten 106 MWp von Europas größtem Agri-PV-Projekt erhalten – Baustart für Anfang 2026 geplant

EQS-News: SUNfarming GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

SUNfarming GmbH erreicht Meilenstein beim Klimapark Steinhöfel: EEG-Zuschlag für die ersten 106 MWp von Europas größtem Agri-PV-Projekt erhalten – Baustart für Anfang 2026 geplant



11.11.2025 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SUNfarming GmbH erreicht Meilenstein beim Klimapark Steinhöfel: EEG-Zuschlag für die ersten 106 MWp von Europas größtem Agri-PV-Projekt erhalten – Baustart für Anfang 2026 geplant Werbung



Erkner, 11. November 2025 – Die SUNfarming GmbH, ein Spezialist für die Projektierung, schlüsselfertige Realisierung sowie technische und kaufmännische Betriebsführung von Photovoltaik-Anlagen, hat für die ersten 106 MWp ihres Leuchtturmprojekts Klimapark Steinhöfel den EEG-Zuschlag der Bundesnetzagentur erhalten. Dieser Meilenstein sichert die EEG-Förderung für einen substanziellen Teil des Gesamtprojekts und ebnet den Weg für den kurzfristigen Baubeginn des Vorhabens, das aus Sicht der SUNfarming ein bedeutendes Zukunftsprojekt der europäischen Energiewende ist. Auf einer Fläche von rund 500 Hektar soll Europas größtes Agri-PV-Projekt mit einer Gesamtleistung von ca. 550 MWp realisiert werden. In den vergangenen Monaten wurde bereits die Baugenehmigung für den Großteil der Flächen erteilt. Die noch ausstehenden Genehmigungen werden im vierten Quartal 2025 erwartet. Der Baustart der ersten Teilfläche ist für Anfang 2026 und die Inbetriebnahme des Umspannwerks im dritten Quartal 2026 vorgesehen. Anschließend soll der schrittweise Ausbau auf die gesamte mögliche Einspeiseleistung von bis zu 753 MWp erfolgen.

Der Klimapark Steinhöfel soll modernste Solartechnologie mit nachhaltiger landwirtschaftlicher Nutzung vereinen und eine zukunftsweisende Verbindung von Energieproduktion, Biodiversität und regionaler Wertschöpfung schaffen. Neben der Energieerzeugung soll die landwirtschaftliche Nutzung der Flächen vollständig erhalten bleiben – zum Beispiel für Futterpflanzen und extensive Weidehaltung. Das Projekt soll zudem lokale Unternehmen unterstützen, Arbeitsplätze schaffen und durch die Doppelnutzung zur Entlastung des Flächendrucks in Brandenburg beitragen.

Martin Tauschke, Geschäftsführer der SUNfarming GmbH, erklärt: „Mit dem EEG-Zuschlag für die ersten 106 MWp glauben wir, einen entscheidenden Punkt in der Umsetzung des Klimaparks Steinhöfel erreicht zu haben. Der Bescheid gibt uns Planungssicherheit und ermöglicht den kurzfristigen Start in die Bauphase von insgesamt 112 MWp. Wir sind stolz, dass sich unser Konzept der Agri-Photovoltaik einmal mehr als zukunftsfähiges Modell für eine nachhaltige Energieversorgung bewährt. Gemeinsam mit unseren Partnern, der Gemeinde und den Landwirten vor Ort arbeiten wir daran, hier ein Projekt, das europaweit Maßstäbe für die Verbindung von Energieproduktion, Landwirtschaft und regionaler Wertschöpfung setzen kann, zu schaffen.“

Zur Finanzierung weiterer Projekte im Solar- und Energiespeicherbereich sowie insbesondere zur Refinanzierung der zur Rückzahlung anstehenden Anleihe 2020/2025 bietet die SUNfarming GmbH derzeit eine neue Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A4DFSB3) zur Zeichnung an. Das Wertpapier ist über die Laufzeit von fünf Jahren mit einem jährlichen Festzins von 5,25 % ausgestattet, der halbjährlich ausgezahlt wird. Interessierte Anleger können ihre Kaufanträge der SUNfarming GmbH mittels des auf der Unternehmenswebseite unter www.sunfarming.de/ir verfügbaren Zeichnungsscheins zusenden.

Eckdaten der Anleihe 2025/2030

Emittentin SUNfarming GmbH Emissionsvolumen Bis zu 10 Mio. Euro ISIN/WKN DE000A4DFSB3/A4DFSB Kupon 5,25 % p.a. Ausgabepreis 100 % Stückelung 1.000 Euro Zeichnungsfrist 13. Oktober 2025 bis 25. September 2026 (12 Uhr): Zeichnung möglich über www.sunfarming.de/ir Valuta 6. November 2025 Laufzeit 5 Jahre: 6. November 2025 bis 6. November 2030 (ausschließlich) Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 6. Mai und 6. November eines jeden Jahres (erstmals am 6. Mai 2026) Rückzahlungstermin 6. November 2030 Rückzahlungspreis 100 % Status Nicht nachrangig, nicht besichert Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 6. November 2028 zu 102 % des Nennbetrags Ab 6. November 2029 zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Kontrollwechsel Drittverzug Negativverpflichtung Ausschüttungsbegrenzung Transparenzverpflichtung Anwendbares Recht Deutsches Recht Börsensegment Voraussichtlich ab 3. Februar 2026: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH



Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten und gebilligten Wertpapierprospekts und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.sunfarming.de/ir einsehbar sind. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die zuständige Behörde sollte dabei nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand des Prospekts sind, erachtet werden. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Weder die SUNfarming GmbH noch deren verbundene Unternehmen noch deren jeweilige Geschäftsführer, leitende Angestellte, Mitarbeiter, verbundene Unternehmen oder Beauftragte geben irgendeine Zusicherung, Gewährleistung oder Garantie gleich welcher Art, ausdrücklich oder stillschweigend, hinsichtlich der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen.



Kontakt:

Karsten Balzer

SUNfarming GmbH

03362/8859-120

ir@sunfarming.de

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/8896906-25

linh.chung@linkmarketservices.eu

11.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: SUNfarming GmbH Zum Wasserwerk 12 15537 Erkner Deutschland Telefon: +49 (0)3362 / 88 59 120 E-Mail: info@sunfarming.de Internet: www.sunfarming.de ISIN: DE000A254UP9, DE000A3MQM78, DE000A4DFSB3 WKN: A254UP, A3MQM7, A4DFSB Börsen: Freiverkehr in Frankfurt EQS News ID: 2227162

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2227162 11.11.2025 CET/CEST