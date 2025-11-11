EQS-News: TenneT Germany veröffentlicht erstmals ein Green Finance Framework und ein European Green Bond Factsheet im Einklang mit den European Green Bond Standards

EQS-News: TenneT GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleihe/ESG

TenneT Germany veröffentlicht erstmals ein Green Finance Framework und ein European Green Bond Factsheet im Einklang mit den European Green Bond Standards



11.11.2025 / 11:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





TenneT Germany hat sein erstes Green Finance Framework und European Green Bond Factsheet vorgestellt – ein wichtiger Schritt, um die Finanzierungsstrategie des Unternehmens am European Green Bond Standard auszurichten. TenneT Germany zählt zu den ersten Unternehmen, die ihre Finanzierung an diesem europäischen Standard für nachhaltige Investments ausrichten, der als „Goldstandard“ für Green Finance in Europa gilt. Beide Dokumente schaffen die Grundlage für die Emission von Green-Finance-Instrumenten nach den Use-of-Proceeds-Prinzipien und markieren einen weiteren Meilenstein auf dem Weg des Unternehmens in die Fremdkapitalmärkte.

„Green Finance ist ein integraler Bestandteil unserer langfristigen Finanzierungsstrategie“, sagte Dr. Markus Binder, CFO von TenneT Germany. „Auf diese Weise erweitern wir unsere Zielinvestorenbasis deutlich – als Vorbereitung auf unsere erste Anleihetransaktion. Gleichzeitig unterstreicht dies unser starkes Engagement für eine nachhaltige Energiezukunft, da wir Nachhaltigkeitsprinzipien auf allen Ebenen unserer Organisation verankern, einschließlich unserer Finanzierungsstrategie. Nach dem erfolgreichen Abschluss unserer ersten revolvierenden Kreditlinie im Oktober 2025 stellt dies einen weiteren wichtigen Meilenstein auf unserem Weg dar, TenneT Germany als starken und unabhängigen Akteur an den Finanzmärkten zu etablieren.“

TenneT Germany plant, im Zeitraum 2025 bis 2029 rund 65 Milliarden Euro in den Ausbau und die Modernisierung seines Übertragungsnetzes zu investieren – ein wesentlicher Beitrag zur Dekarbonisierung im Rahmen der deutschen und europäischen Energiewende. Dazu zählen Schlüsselvorhaben an Land und auf See, die die effiziente Integration erneuerbarer Energien in das Stromnetz ermöglichen.

Das Green Finance Framework steht im Einklang mit den ICMA Green Bond Principles 2025 und den LMA Green Loan Principles 2025. Sustainable Fitch hat eine Second Party Opinion mit der bestmöglichen Gesamtnote „Excellent“ sowie eine Pre-Issuance Review des European Green Bond Factsheets erstellt.

Das European Green Bond Factsheet entspricht vollständig der Verordnung (EU) 2023/2631 und der wirtschaftlichen Tätigkeit 4.9 „Übertragung und Verteilung von Elektrizität“. Sustainable Fitch hat außerdem bestätigt, dass die Mittelverwendung vollständig mit der EU-Taxonomie übereinstimmt – einschließlich eines wesentlichen Beitrags zur Minderung des Klimawandels, der Einhaltung der Do-No-Significant-Harm-Kriterien sowie der Mindestschutzmaßnahmen (Minimum Safeguards).

Weitere Informationen

Die vollständigen Dokumente zu Green Finance sowie zusätzliche Details zu den Finanzierungsaktivitäten von TenneT Germany sind auf der neuen Investor-Relations-Website des Unternehmens verfügbar: www.tennet-ir.eu/de/green-financing

ING fungierte als Sole Sustainability Structurer für TenneT Germany im Zusammenhang mit der Erstellung des Green Finance Frameworks und des European Green Bond Factsheets.



Kontakt:

NAME

Maria-Elena Richter



MOBILTELEFON

+49 (0)151 2178 4235



E-MAIL

maria-elena.richter@tennet.eu





Über TenneT Germany

TenneT Germany ist der größte Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland (bezogen auf die Stromkreislänge, installierte Leistung und Größe der Regelzone; Stand 31. Dezember 2024). Das Unternehmen betreibt kritische Infrastrukturen für den Zugang zu einer zuverlässigen, nachhaltigen und bezahlbaren Stromversorgung. TenneT Germany ist einer der größten Investoren in Stromnetze an Land und auf See in Deutschland. An der nordwesteuropäischen Energiedrehscheibe gelegen, verbindet TenneT Germany: Nord und Süd. Offshore und Onshore. Deutschland und Europa. Mit seinen rund 5.000 Mitarbeitern baut, betreibt und wartet das Unternehmen Deutschlands größtes Übertragungsnetz, das sich auf über 14.000 km erstreckt und mehr als ein Drittel der gesamten Offshore-Windkapazität der Europäischen Union anbindet. Unser Wachstum wird durch eine sich schnell entwickelnde Stromnachfrage angetrieben, die eine flexible und wachsende Netzarchitektur erfordert. TenneT Germany ist Teil der TenneT Group, dem europäischen Marktführer im grenzüberschreitenden Netzausbau und Pionier bei der Anbindung des europäischen Festlands an eine der weltweit größten erneuerbaren Energiequellen, die Nordsee.

11.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: TenneT GmbH & Co. KG Bernecker Str. 70 95448 Bayreuth Deutschland Telefon: +49 (0) 921 50740 - 0 E-Mail: info@tennet.eu Internet: https://www.tennet.eu/ EQS News ID: 2227460

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2227460 11.11.2025 CET/CEST