Börse am Morgen 11.11.2025

Erholungsversuch - Shutdown-Ende rückt näher - Ionos im Minus

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Nach dem starken Wochenstart hat der Dax am Dienstag zunächst mit weiterem Zuwachs die Marke von 24.000 Zählern hinter sich gelassen. Gut eine Stunde nach Handelsbeginn verzeichnet der deutsche Leitindex aber nur noch ein Plus von knapp 0,2 Prozent auf 23.997 Punkte.

Thomas Altmann, Analyst beim Vermögensverwalter QC Partners, merkte zugleich an, dass für ein nachhaltiges Überspringen der 24.000 Punkte überzeugte und vor allem langfristig orientierte Käufer nötig seien. "Zuletzt kamen die Käufer vor allem bei fallenden Kursen in den Markt."

Der MDax der mittelgroßen Börsenkonzerne notierte am Dienstag knapp ein Plus bei 29.185 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte etwa eine Stunde nach Handelsstart um circa  0,4 Prozent zu.

In den USA wird ein Ende des Teilstillstands der Regierungsgeschäfte (Shutdown), auf das die Anleger bereits tags zuvor gesetzt hatten, immer wahrscheinlicher. Die Mehrheit des US-Senats hat einen Übergangshaushalt beschlossen. Für ein Inkrafttreten fehlen nun noch die Zustimmung durch das Repräsentantenhaus sowie anschließend die Unterschrift von Präsident Donald Trump.

Mit dem näher rückenden Ende des Shutdowns atmeten die Anleger weltweit auf, schrieb Analyst Christian Henke vom Broker IG. "Auch auf dem Frankfurter Börsenparkett trauen sich die Bullen allmählich zurück. Charttechnisch hellt sich die Lage ein wenig auf."

Ionos im Minus - Wollen Adtech verkaufen

Zuletzt waren die Aktien von Ionos sehr schwach. Der zu United Internet gehörende Internetdienstleister will sich künftig auf die Kerngeschäftsfelder mit Produkten rund um Internetauftritte ("Web-Presence & Productivity") und Cloud-Angebote fokussieren.

Den Werbebereich Adtech will man daher verkaufen. Dies wird an der Börse offenbar eine Stunde nach Handelsstart nicht honoriert: Ionos-Aktien fielen gut eine Stunde nach Handelsstart auf der Handelsplattform Tradegate um fast 10,3 Prozent. Seit Mitte September haben die Aktien rund ein Drittel an Wert verloren und landeten damit wieder auf dem Niveau vom April. Auch auf Xetra war die Aktie mit etwa 3,1 Prozent im Minus.

Medios klar erholt - Geschäftszahlen besser als gedacht

Aktien von Medios haben am Dienstagmorgen nach Neunmonatszahlen zur Erholung angesetzt. Die Papiere des Spezialpharmaunternehmens kletterten circa eine Stunde nach Handelsbeginn auf Xetra um gut 6,4 Prozent nach oben.

Umsatz und operatives Ergebnis hätten die Markterwartungen übertroffen, lobte ein Börsianer. Nach zuletzt eher unterdurchschnittlichem Kursverlauf sieht er Aufholpotenzial.

Medios-Aktien hatten zuletzt von ihrem Jahreshoch Anfang September um ein Viertel korrigiert. 2025 liegen sie inzwischen sogar acht Prozent im Minus.

K+S-Kurs fällt trotz soliden Quartalszahlen

Der Kurs der K+S-Anteile fiel rund eine Stunde nach Handelsstart auf Xetra um etwa 0,09 Prozent auf 10,88 Euro.

Analystin Angelina Glazova von der Bank JPMorgan schrieb in einer ersten Reaktion von soliden Quartalszahlen, allerdings bleibe die Spanne des Jahresgewinnziels recht groß.

Das nehme "ein wenig den Glanz von des Resultaten". Der Fokus richte sich daher auf die Telefonkonferenz am Vormittag und dabei auf Fragen zu den Geschäftstreibern im Schlussquartal.

(mit Material von dpa-AFX)

