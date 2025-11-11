EuGH kippt zentrale Vorgaben der EU-Mindestlohnrichtlinie
dpa-AFX · Uhr
LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Gerichtshof der Europäischen Union hat zwei zentrale Bestimmungen der EU-Richtlinie über angemessene Mindestlöhne für nichtig erklärt. Die Richterinnen und Richter in Luxemburg gaben damit einer Klage Dänemarks gegen das 2022 beschlossene Regelwerk teilweise statt./vni/DP/stk
