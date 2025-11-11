Fraport steigert Gewinn im Sommer und stutzt Passagierprognose

Frankfurt (Reuters) - Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport hat im dritten Quartal den Gewinn kräftig gesteigert.

Das Betriebsergebnis wuchs im saisonal stärksten Quartal von Juli bis September gegenüber dem Vorjahreszeitraum um gut ein Fünftel auf 593 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Umsatz kletterte bei steigenden Passagierzahlen und höheren Preisen um 8,4 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro. Da umfangreiche Investitionen in die internationalen Standorte Antalya und Lima abgeschlossen sind, erzielte der MDax-Konzern einen Rekordwert bei den verfügbaren Mitteln von 366 Millionen Euro. Nach neun Monaten war die Kennziffer damit erstmals seit 2018 positiv.

"Getragen von einer positiven Verkehrsentwicklung liegen wir wirtschaftlich gut im Plan", erklärte Fraport-Chef Stefan Schulte. Fraport bleibt auf Kurs zu seinen Finanzzielen für 2025, auch wenn die Passagierprognose für den Flughafen Frankfurt leicht gedämpft wird. Im Gesamtjahr erwartet das Unternehmen jetzt mit 63 Millionen Fluggästen eine Million weniger als ursprünglich angepeilt (Vorjahr: 61,6 Millionen). Das Betriebsergebnis soll moderat steigen nach 1,3 Milliarden Euro im Vorjahr, das Konzernergebnis stabil bleiben oder leicht sinken (Vorjahr: 502 Millionen Euro).

