IRW-News: Kirkstone Metals Corp.: Kirkstone Metals unterzeichnet verbindliche Vereinbarung über den Erwerb einer Option für das Uranprojekt Key Lake Road, Athabasca, Kanada

IRW-PRESS: Kirkstone Metals Corp.: Kirkstone Metals unterzeichnet verbindliche Vereinbarung über den Erwerb einer Option für das Uranprojekt Key Lake Road, Athabasca, Kanada

11. November 2025 - Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / Kirkstone Metals Corp. (das Unternehmen oder Kirkstone) (TSXV: KSM, FWB: VO0) freut sich, bekannt zu geben, dass es seine umfassende Due-Diligence-Prüfung des Uranprojekts Key Lake Road (KLR) im Gebiet des Athabasca-Beckens im Norden von Saskatchewan erfolgreich abgeschlossen und am 11. November 2025 mit einem unabhängigen Verkäufer (der Verkäufer) eine förmliche verbindliche Optionsvereinbarung (die Optionsvereinbarung) über das Konzessionsgebiet unterzeichnet hat, um vorbehaltlich eines Royalty-Anteils eine Beteiligung von 100 % an dem Projekt zu erwerben.

Die Optionsvereinbarung folgt auf die Unterzeichnung einer nicht verbindlichen Absichtserklärung, die am 5. Oktober 2025 gemeldet wurde, und einer anschließenden Aktualisierung der Due-Diligence-Prüfung, die am 3. November 2025 veröffentlicht wurde. Der erfolgreiche Abschluss dieses Prozesses stellt in der Strategie von Kirkstone, ein Portfolio von Uranprojekten aufzubauen, das zum weltweiten Übergang zu zuverlässiger, CO-freier Energie beitragen wird, einen wichtigen Schritt nach vorne dar.

1. Ein strategischer Schritt hin zu einer globalen Führungsrolle im Bereich sauberer Energien

Clive Massey, President und CEO des Unternehmens, merkte dazu wie folgt an:

Der Abschluss der Optionsvereinbarung für das Projekt Key Lake Road stellt eine wichtige Entwicklung für Kirkstone dar. Dieses Projekt stärkt unsere strategische Position im Athabasca-Becken - einer der weltweit führenden Uran-Jurisdiktionen - und bekräftigt unser Engagement, einen Beitrag dazu zu leisten, den weltweit wachsenden Bedarf an sauberem, zuverlässigem Grundlaststrom zu decken.

Während sich der globale Übergang zur Dekarbonisierung beschleunigt, erobert sich die Kernenergie im Mix umweltfreundlicher Energien ihren Platz an der Spitze zurück. Wir sind stolz darauf, durch disziplinierte Entwicklung und ein Engagement für verantwortungsvolles Ressourcenwachstum eine Rolle bei der Gestaltung dieser Zukunft zu spielen.

2. In einer sich wandelnden Energielandschaft für Wachstum positioniert

Das Projekt KLR, das sich ca. 90 km südlich der historischen Mine und Aufbereitungsanlage Key Lake von Cameco befindet, liegt im Bereich der Wollaston-Mudjatik-Übergangszone (WMTZ), einem strukturellen Korridor, in dem einige der weltweit höchstgradigen Uranlagerstätten lagern. Die umfangreiche Due-Diligence-Prüfung von Kirkstone umfasste eine Feldverifizierung, eine technische Überprüfung und eine geologische Analyse durch Dritte, die das solide Explorationspotenzial des Projekts bestätigten.

Die weltweiten Energietrends unterstreichen nach wie vor die entscheidende Rolle der Kernenergie. Laut der World Nuclear Association wird die Urannachfrage bis 2040 voraussichtlich jährlich um 5-7 % wachsen, während die bestehende Minenproduktion nur ca. 40 % des erwarteten Bedarfs decken wird. Ein weltweiter Uran-Engpass droht die Renaissance der Kernenergie zu bremsen, berichtete die Financial Times und unterstrich damit die Dringlichkeit der Entwicklung neuer Projekte in stabilen Jurisdiktionen wie Kanada.¹

Gleichzeitig dürften die Fortschritte bei der Technologie kleiner modularer Reaktoren (SMR) den weltweiten Einsatz von Kernenergie dramatisch beschleunigen. Reuters merkte vor kurzem an, dass SMR die Energielandschaft voraussichtlich *neu definieren werden, indem sie skalierbare, CO-arme Lösungen bieten, die nationale Stromnetze und das industrielle Wachstum unterstützen können.*²

Da Rechenzentren, die KI-Infrastruktur und die Elektrifizierung den globalen Strombedarf rasant ansteigen lassen, betonte Investors Business Daily, dass Produzenten von Kernenergie wie Cameco *als eine der wenigen rund um die Uhr verfügbaren emissionsarmen Energiequellen gut aufgestellt sind, um KI-Rechenzentren buchstäblich mit Strom zu versorgen.*³

3. Ressourcensicherheit und Energieunabhängigkeit in Nordamerika

Dank des Projekts KLR, das sich im Norden von Saskatchewan befindet, tragen die Aktivitäten von Kirkstone zur Nationalisierung und Resilienz des nordamerikanischen Stromnetzes bei. Da die Regierungen in Kanada und den Vereinigten Staaten ihre Bemühungen zur Sicherung inländischer Energieversorgungsketten intensivieren, dürfte Uran aus stabilen, transparenten Jurisdiktionen für zukünftige Initiativen in Bezug auf Energieunabhängigkeit zunehmend an Bedeutung gewinnen.

4. Verpflichtung zu verantwortungsvoller und kooperativer Entwicklung

Kirkstone ist weiterhin fest entschlossen, alle Explorations- und Entwicklungsarbeiten in Übereinstimmung mit den höchsten Umwelt-, Sicherheits- und Governance-Standards durchzuführen. Das Unternehmen ist auch weiterhin mit lokalen Interessengruppen und indigenen Gemeinschaften im Gespräch, um sicherzustellen, dass zukünftige Programme kooperativ, transparent und unter Achtung lokaler Werte und des traditionellen Umgangs mit Land konzipiert und umgesetzt werden.

5. Optionsvereinbarung

Gemäß den Bestimmungen der Optionsvereinbarung wird dem Unternehmen vom Verkäufer eine Option zum Erwerb des Projekts KLR eingeräumt, und zwar innerhalb eines Zeitraums von vier Jahren eine Reihe von Barzahlungen zu leisten und bestimmte Explorationsaufwendungen zu tätigen, wie folgt:

Barzahlungen Explorationsaufwendungen

Bei Transaktionsabschluss 25.000 $ Null

Erster Jahrestag 50.000 $ 80.000 $

Zweiter Jahrestag 100.000 $ 120.000 $

Dritter Jahrestag 225.000 $ Null

Vierter Jahrestag 600.000 $ 1.800.000 $

Bei Ausübung einer Option erwirbt das Unternehmen alle Rechte, Rechtstitel und Anteile am Projekt KLR, und zwar vorbehaltlich einer Royalty von drei Prozent auf die Net Smelter Returns aus der kommerziellen Produktion, wobei das Unternehmen jederzeit das Recht hat, bis zu zwei Prozent der Royalty durch Barzahlungen von 1 Million $ pro Prozentpunkt zu erwerben.

Das Unternehmen steht zum Verkäufer in einem unabhängigen Verhältnis. Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Optionsvereinbarung hat das Unternehmen keine Vermittlungsgebühren oder Provisionen zu zahlen, und die Optionsvereinbarung sieht auch keine Ausgabe von Wertpapieren des Unternehmens vor. Der Erwerb einer Beteiligung an dem Projekt stellt für das Unternehmen keine grundlegende Akquisition im Sinne der Richtlinien der TSX Venture Exchange dar.

6. Über Kirkstone Metals Corp.

Kirkstone Metals Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf Urananlagen spezialisiert, die den globalen Wandel zu sauberer Energie unterstützen. Das Unternehmen hat sich technischer Exzellenz, disziplinierter Kapitalzuweisung und einer verantwortungsvollen Entwicklung von Projekten, die den Prioritäten der langfristigen Energiesicherung entsprechen, verschrieben.

7. Qualified Person

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Tim Henneberry, P.Geo., Direktor des Unternehmens und ein gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects definierter qualifizierter Sachverständiger, geprüft und genehmigt.

1 Quellen: World Nuclear Association / Financial Times - Uranmangel bedroht Erneuerung der Kernenergie, Titel: Uranmangel bedroht Renaissance der Kernenergie, warnt die Branche (Financial Times) Datum: 5. September 2025. 2. Reuters News - kleine modulare Reaktoren und steigender Strombedarf / Rechenzentren Titel: US-Kernkraftwerksbauer unter Zeitdruck im Wettlauf um die Energieversorgung für KI Datum: 13. Mai 2025. Titel: SMR-Unternehmen im Wettlauf um den Aufbau einer Lieferkette für Kernbrennstoffe. Datum: 31. März 2025. 3. Investors Business Daily - Kernkraftwerksbetreiber versorgen KI-Rechenzentren mit Strom. Titel: Aktie des Tages zeigt sich optimistisch, da sie buchstäblich KI-Rechenzentren mit Strom versorgt. Veröffentlichungsdatum: vor 2 Monaten (ab Datum des Artikels).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter (604) 644-6794 oder per E-Mail an: info@kirkstonemetals.com

Im Namen des Board of Directors der Kirkstone Metals Corp.

Clive Massey

Chief Executive Officer

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung kann Annahmen, Schätzungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen über zukünftige Ereignisse enthalten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheiten und unterliegen Faktoren - von denen viele außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen - die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder die tatsächliche Leistung wesentlich von den derzeit in diesen Aussagen erwarteten abweichen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

