W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Krise von Porsche AG sorgt für Gewinneinbußen bei Porsche SE

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Frankfurt (Reuters) - Die Krise des Sportwagenbauers Porsche drückt den Gewinn seines Großaktionärs Porsche SE.

Die von den Volkswagen-Eignerfamilien Porsche und Piech kontrollierte Holding verbuchte in den ersten neun Monaten einen Rückgang des Konzernergebnisses gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 900 Millionen Euro auf 1,6 Milliarden Euro. Mit einer verbesserten Finanzierungsstruktur sei die Porsche SE angesichts des herausfordernden Umfeldes in der Autoindustrie aber resilient positioniert, erklärte Finanzvorstand Johannes Lattwein am Dienstag.

Die Nettoverschuldung des VW-Großaktionärs sank um drei Prozent auf fünf Milliarden Euro. Die Porsche SE hatte aufgrund der Prognosesenkungen ihrer Hauptbeteiligungen Volkswagen und Porsche im September die Jahresprognose abermals reduziert auf eine Spanne des angepassten Konzernergebnisses von 0,9 bis 2,9 Milliarden Euro.

(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Porsche Automobil Holding
Porsche AG Vz.
Volkswagen (VW) ST

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
US-Börsen angeschlagen - KI-Hype lässt Dampf ab07. Nov. · dpa-AFX
US-Börsen angeschlagen - KI-Hype lässt Dampf ab
Dax-Konzern
Rheinmetall-Aktien drehen nach oben ab06. Nov. · dpa-AFX
Ein Panzer von Rheinmetall ist zu sehen.
Weitere Artikel
W​e​r​b​u​n​g ausblenden