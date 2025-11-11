Krise von Porsche AG sorgt für Gewinneinbußen bei Porsche SE

Frankfurt (Reuters) - Die Krise des Sportwagenbauers Porsche drückt den Gewinn seines Großaktionärs Porsche SE.

Die von den Volkswagen-Eignerfamilien Porsche und Piech kontrollierte Holding verbuchte in den ersten neun Monaten einen Rückgang des Konzernergebnisses gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 900 Millionen Euro auf 1,6 Milliarden Euro. Mit einer verbesserten Finanzierungsstruktur sei die Porsche SE angesichts des herausfordernden Umfeldes in der Autoindustrie aber resilient positioniert, erklärte Finanzvorstand Johannes Lattwein am Dienstag.

Die Nettoverschuldung des VW-Großaktionärs sank um drei Prozent auf fünf Milliarden Euro. Die Porsche SE hatte aufgrund der Prognosesenkungen ihrer Hauptbeteiligungen Volkswagen und Porsche im September die Jahresprognose abermals reduziert auf eine Spanne des angepassten Konzernergebnisses von 0,9 bis 2,9 Milliarden Euro.

(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)