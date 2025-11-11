Mindestens 21 tote Rohingya bei Bootsunglück vor Malaysia - Weiteres Boot vermisst

Langkawi (Reuters) - Bei dem Untergang eines Bootes mit Rohingya-Flüchtlingen vor der Küste Malaysias sind mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen.

Rettungskräfte mit Schiffen und aus der Luft suchten am Montag weiter nach Dutzenden Vermissten, wie der regionale Leiter der malaysischen Küstenwache, Romli Mustafa, mitteilte. Die Suche könne eine Woche dauern. "Die Wetterbedingungen sind nicht gerade günstig, aber wir tun unser Bestes", sagte Mustafa. Ohne Schwimmwesten sei es für viele schwierig, auch nur 24 Stunden zu überleben. Zwölf Leichen seien in Malaysia und neun im benachbarten Thailand gefunden worden. Das Boot war den Angaben zufolge am Donnerstag mit rund 70 Menschen an Bord gesunken. Zudem wird ein zweites, größeres Boot mit etwa 230 Passagieren vermisst.

Den Behörden zufolge waren die Flüchtlinge vor zwei Wochen an Bord eines größeren Schiffes gegangen und am Donnerstag auf die beiden kleineren Boote umgestiegen. Informationen der Küstenwache zufolge war das ursprüngliche Schiff im Bundesstaat Rakhine in Myanmar gestartet. Die 13 Überlebenden wurden in Malaysia wegen möglicher Einwanderungsvergehen festgenommen.

Die muslimische Minderheit der Rohingya wird im mehrheitlich buddhistischen Myanmar seit Langem verfolgt. Rund 1,3 Millionen von ihnen leben in überfüllten Flüchtlingslagern im benachbarten Bangladesch. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks haben in diesem Jahr bereits mehr als 5.100 Rohingya versucht, Myanmar und Bangladesch per Boot zu verlassen. Fast 600 von ihnen gelten als tot oder vermisst. In Thailand fanden die Behörden bei zwei der geborgenen Kinder Flüchtlingsausweise, die sie als Bewohner der Lager in Bangladesch auswiesen. Das muslimisch geprägte Malaysia ist seit Langem ein bevorzugtes Ziel für die Rohingya, auch wenn das Land keinen Flüchtlingsstatus anerkennt und in den vergangenen Jahren immer wieder Boote abgewiesen hat.

