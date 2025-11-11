Oberhalb dieser Widerstandszone hat der Dax weiteres Potenzial

Dax-Widerstand 24.500 24.300 Dax-Unterstützung 23.700 24.030

Dax-Rückblick:

Der deutsche Leitindex Dax startete gestern furios in die neue Handelswoche: Nach einer größeren Aufwärtskurslücke zum Handelsstart kletterte der Index im Handelsverlauf in den Bereich um 24.000 Punkte. Im nachbörslichen Handel ging es zeitweise sogar noch 100 Punkte höher. Heute Vormittag konsolidiert der Index bislang im Bereich der 24.000er Marke - weder Bullen noch Bären können entscheidende Akzente setzen.

Dax-Ausblick:

Ein Blick auf den unten stehenden 4-Stundenchart zeigt, warum der Dax heute Vormittag nicht weiter vorankommt: Im Bereich 24.000 bis 24.050 Punkte im Xetra-Dax befindet sich ein signifikantes horizontales Widerstandslevel sowie die kurzfristige Abwärtstrendlinie.

So lange es dem Index nicht gelingt, diese Zone nachhaltig zu überwinden, muss zunächst mit einem erneuten Abdriften Richtung 23.800 Punkte - potenziell deutlich tiefer - gerechnet werden. Erst bei einem nachhaltigen Ausbruch über 24.050 Punkte entsteht neues größeres Aufwärtspotenzial.