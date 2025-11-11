Oracle in der Diskussion - Münchener Rück & CoreWeave mit Zahlen
Heute geht es um: Ströer, Ionos, TAG Immobilien, Münchener Rück, Monday.com, Barrick Gold, Pagaya Technologies, Oracle, Rigetti und CoreWeave.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Münchener Rück - Q3 Ergebnisse
Starker Gewinn, stabile Aussichten und ein konservativer Ausblick. Warum der Markt genau auf die Margen und die Schaden-Kosten-Quote blickt und was der Kapitalmarkttag bedeuten könnte.
Oracle - Kritik von Michael Burry
Bilanzierungsfragen rund um Abschreibungen rücken in den Mittelpunkt. Wir klären, worum es geht und warum die Debatte über Nutzungsdauer von Serverhardware so relevant ist.
CoreWeave - Wachstum und Kapazität
Hohe Nachfrage, starke Großkunden, aber gleichzeitig erheblicher Kapazitätsdruck. Wir sprechen über Chancen, Wachstumsrisiken und die Rolle von Investitionen im AI-Infrastrukturmarkt.
