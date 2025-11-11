Oracle in der Diskussion - Münchener Rück & CoreWeave mit Zahlen

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Münchener Rück - Q3 Ergebnisse

Starker Gewinn, stabile Aussichten und ein konservativer Ausblick. Warum der Markt genau auf die Margen und die Schaden-Kosten-Quote blickt und was der Kapitalmarkttag bedeuten könnte.

Oracle - Kritik von Michael Burry

Bilanzierungsfragen rund um Abschreibungen rücken in den Mittelpunkt. Wir klären, worum es geht und warum die Debatte über Nutzungsdauer von Serverhardware so relevant ist.

CoreWeave - Wachstum und Kapazität

Hohe Nachfrage, starke Großkunden, aber gleichzeitig erheblicher Kapazitätsdruck. Wir sprechen über Chancen, Wachstumsrisiken und die Rolle von Investitionen im AI-Infrastrukturmarkt.