W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: Bio-Gate AG (von GBC AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: Bio-Gate AG - von GBC AG

11.11.2025 / 10:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von GBC AG zu Bio-Gate AG

     Unternehmen:               Bio-Gate AG
     ISIN:                      DE000BGAG981

     Anlass der Studie:         Research Report (Anno)
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  3,40 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2024
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Von der Entwicklung zur Skalierung: Bio-Gate stärkt operative Basis für
Wachstum

Im Geschäftsjahr 2024 erzielte Bio-Gate Umsatzerlöse von 7,05 Mio. EUR nach
7,25 Mio. EUR im Vorjahr. Der moderat rückläufige Umsatz ist maßgeblich durch
zeitliche Verschiebungen von Auslieferungen verursacht, die bereits
vorbereitete Aufträge erst im Jahr 2025 umsatzwirksam werden ließen. Ohne
diese Effekte wäre der Umsatz nahezu stabil geblieben. Das EBITDA lag mit
-1,30 Mio. EUR nahezu unverändert gegenüber -1,33 Mio. EUR im Vorjahr, was die
Wirksamkeit der eingeleiteten operativen Verbesserungen dokumentiert. Dabei
trug insbesondere die in den Vorjahren vollzogene Stärkung der eigenen
Wertschöpfung und die Besetzung von Schlüsselpositionen zu einer
effizienteren operativen Struktur bei.

Im ersten Halbjahr 2025 setzte sich diese Entwicklung fort und die positiven
Effekte der zuvor eingeleiteten Maßnahmen wurden deutlicher sichtbar. Der
Umsatz lag mit 3,44 Mio. EUR leicht unter dem Vorjahresniveau von 3,51 Mio. EUR,
wobei auch hier stichtagsbedingte Effekte eine Rolle spielten. Gleichzeitig
verbesserte sich das EBITDA auf -0,72 Mio. EUR nach -0,96 Mio. EUR im
Vorjahreszeitraum. Dies ist vor allem auf geringere Materialaufwendungen,
eine höhere eigene Fertigungstiefe und eine optimierte Steuerung weiterer
Kosten zurückzuführen. Dadurch ist erstmals erkennbar, dass die neu
geschaffenen Kapazitäten und Strukturen eine überproportionale
Ergebnisverbesserung ermöglichen, sobald Umsatzsteigerungen realisiert
werden.

Die Bilanz- und Finanzlage verdeutlichen die Übergangsphase, in der sich das
Unternehmen befindet. Das Eigenkapital verringerte sich zum 30.06.2025 auf
0,92 Mio. EUR nach 1,79 Mio. EUR zum 31.12.2024, was maßgeblich dem
fortgesetzten Verlust entspricht. Die im laufenden Jahr durchgeführten
Kapitalmaßnahmen stärken die Finanzposition, sodass das Unternehmen trotz
der Belastungen aus der Transformationsphase handlungsfähig bleibt.

Für das Geschäftsjahr 2025 erwarten wir einen Umsatzanstieg auf 7,40 Mio. EUR
nach 7,05 Mio. EUR sowie eine Verbesserung des EBITDA auf -0,89 Mio. EUR nach
-1,30 Mio. EUR. Die Grundlage dieser Prognose liegt im steigenden operativen
Hebel, den Fortschritten in der Serienvorbereitung sowie der breiteren
internationalen Marktdurchdringung. Für das Jahr 2026 prognostizieren wir
ein Umsatzwachstum auf 8,00 Mio. EUR und ein ausgeglichenes EBITDA. EUR. Im Jahr
2027 erwarten wir mit 8,80 Mio. EUR Umsatz, einem EBITDA von 0,53 Mio. EUR den
Übergang in eine positive Netto-Ergebniszone (0,18 Mio. EUR). Diese
Perspektive reflektiert sowohl strukturelle Margenverbesserungen als auch
die zunehmende Konvertierung technologischer Erfolge in wirtschaftliche
Resultate.

Zusammenfassend befindet sich Bio-Gate an einem Wendepunkt. Mit dem
absehbaren Eintritt in eine Phase zunehmender Skalierung und
Ergebnisverbesserung sehen wir das Unternehmen in einer Position, nachhaltig
profitables Wachstum zu realisieren und seine Rolle als spezialisierter
Anbieter antimikrobieller Gesundheitstechnologien weiter auszubauen. Aus
Basis unseres DCF-Modells bestätigen wir unser Kursziel in Höhe von 3,40 EUR
und vergeben aufgrund des deutlichen Upside-Potenzials das Rating Kaufen.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=7aa59df3c59d988765873f5f181b6c84

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
+++++++++++++++
Fertigstellung: 10.11.2025 (15:30 Uhr)
Erste Weitergabe: 11.11.2025 (10:00 Uhr)

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=8b3a764f-be44-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2227096 11.11.2025 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bio-Gate

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
W​e​r​b​u​n​g ausblenden