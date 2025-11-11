W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: q.beyond AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: q.beyond AG - von Montega AG

11.11.2025 / 15:04 CET/CEST
Einstufung von Montega AG zu q.beyond AG

     Unternehmen:               q.beyond AG
     ISIN:                      DE0005137004

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      11.11.2025
     Kursziel:                  1,20 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann, Christoph Hoffmann

Q3: Weiterer Sonderertrag aus dem Plusnet-Verkauf

q.beyond hat heute das Zahlenwerk für das dritte Quartal vorgestellt.

[Tabelle]

Robuste Umsatzentwicklung in schwierigem Umfeld: Die Erlöse von 43,6 Mio.
EUR (-7,2% yoy) spiegeln eine weiterhin positive Consulting-Entwicklung
(+8,5% yoy) sowie einen Rückgang im Bereich Managed Services (-13,9% yoy)
aufgrund einer erfolgsneutralen Änderung der Rechnungsstellung wider.
Operativ entwickelte sich das Managed Services-Geschäft trotz
konjunkturbedingt schwachem Neukundengeschäft und teilweise notwendigen
Preissenkungen bei Bestandskunden stabil. Der Auftragseingang verdoppelte
sich im dritten Quartal (9M/25: +8% yoy) und bildet die Basis für künftiges
Wachstum.

Investitionen reduzieren Bruttoergebnis: Im Bereich Managed Services sank
das Bruttoergebnis auf 5,3 Mio. EUR (-19,5% yoy). Maßgeblich hierfür waren
erhöhte Investitionen im unteren siebenstelligen Bereich in die interne
KI-Kompetenz sowie in das Projekt Qube zur Integration von KI und
NIS-2-/DORA-Compliance in das Lösungsportfolio, das in den nächsten
Quartalen vollständig ausgerollt werden soll. Im Gegensatz dazu wurde im
Consulting-Segment mit den auslastungsbedingt hohen Grenzmargen aus einem
Umsatzplus von 1,2 Mio. EUR ein zusätzlicher Rohertrag i.H.v. 1,0 Mio. EUR
erwirtschaftet, wodurch sich das Segment-Ergebnis auf 2,0 Mio. EUR
verdoppelte. Auf Konzernebene belief sich das Bruttoergebnis auf 7,3 Mio.
EUR (Vj.: 7,6Mio. EUR).

Sonderertrag bringt EBITDA-Wachstum und positiven Nettogewinn: Das
berichtete EBITDA i.H.v. 3,0 Mio. EUR (+10,7% qoq) setzte zwar die
Profitabilitätssteigerung der Vorquartale fort, stammte jedoch primär aus
einem Sonderertrag aus dem Plusnet-Verkauf i.H.v. 2,6 Mio. EUR. Aufgrund des
geringeren Bruttoergebnisses und gestiegener operativer Kosten, u.a. durch
die Umstellung des SAP-Systems und interner Digitalisierungsmaßnahmen, wäre
das bereinigte EBITDA ohne das sonstige betriebliche Ergebnis deutlich
niedriger (0,4 Mio. EUR; Vj.: 1,5 Mio. EUR). Dabei dürften die
Investitionsentscheidungen jedoch teilweise vor dem Hintergrund des
möglichen Zusatzertrags getroffen worden sein. Entsprechend der
Unternehmensziele belief sich der Jahresüberschuss im dritten Quartal nach
Minderheiten auf 0,5 Mio. EUR (Vj.: -1,0Mio. EUR) und dürfte auch auf
Jahressicht positiv ausfallen (MON FY25e: 0,9 Mio. EUR).

Guidance bestätigt: QBY hat den Ausblick bestätigt, erwartet aber die
Umsatz-Guidance am unteren Ende der Spanne zu erreichen. Unsere
Modellanpassungen reflektieren einerseits die langsamere Vermarktung
vorhandener Rechenzentrumskapazitäten sowie die erfolgswirksamen
Investitionen und andererseits die weiterhin positive Consulting-Entwicklung
und den zusätzlichen Sonderertrag. Wir prognostizieren nun einen Umsatz von
184,2 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 12,9 Mio. EUR.

Fazit: Das dritte Quartal war durch Investitionen und einen Sonderertrag
geprägt. Angesichts der attraktiven Bewertung (EV/EBITDA 25e: 4,9)
bestätigen wir unsere Kaufempfehlung und das Kursziel i.H.v. 1,20 EUR.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=b3613537ece50da8b5ccbb07c3736dda

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

