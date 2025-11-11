Original-Research: q.beyond AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: q.beyond AG - von Montega AG 11.11.2025 / 15:04 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu q.beyond AG Unternehmen: q.beyond AG ISIN: DE0005137004 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 11.11.2025 Kursziel: 1,20 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann, Christoph Hoffmann Q3: Weiterer Sonderertrag aus dem Plusnet-Verkauf q.beyond hat heute das Zahlenwerk für das dritte Quartal vorgestellt. [Tabelle] Robuste Umsatzentwicklung in schwierigem Umfeld: Die Erlöse von 43,6 Mio. EUR (-7,2% yoy) spiegeln eine weiterhin positive Consulting-Entwicklung (+8,5% yoy) sowie einen Rückgang im Bereich Managed Services (-13,9% yoy) aufgrund einer erfolgsneutralen Änderung der Rechnungsstellung wider. Operativ entwickelte sich das Managed Services-Geschäft trotz konjunkturbedingt schwachem Neukundengeschäft und teilweise notwendigen Preissenkungen bei Bestandskunden stabil. Der Auftragseingang verdoppelte sich im dritten Quartal (9M/25: +8% yoy) und bildet die Basis für künftiges Wachstum. Investitionen reduzieren Bruttoergebnis: Im Bereich Managed Services sank das Bruttoergebnis auf 5,3 Mio. EUR (-19,5% yoy). Maßgeblich hierfür waren erhöhte Investitionen im unteren siebenstelligen Bereich in die interne KI-Kompetenz sowie in das Projekt Qube zur Integration von KI und NIS-2-/DORA-Compliance in das Lösungsportfolio, das in den nächsten Quartalen vollständig ausgerollt werden soll. Im Gegensatz dazu wurde im Consulting-Segment mit den auslastungsbedingt hohen Grenzmargen aus einem Umsatzplus von 1,2 Mio. EUR ein zusätzlicher Rohertrag i.H.v. 1,0 Mio. EUR erwirtschaftet, wodurch sich das Segment-Ergebnis auf 2,0 Mio. EUR verdoppelte. Auf Konzernebene belief sich das Bruttoergebnis auf 7,3 Mio. EUR (Vj.: 7,6Mio. EUR). Sonderertrag bringt EBITDA-Wachstum und positiven Nettogewinn: Das berichtete EBITDA i.H.v. 3,0 Mio. EUR (+10,7% qoq) setzte zwar die Profitabilitätssteigerung der Vorquartale fort, stammte jedoch primär aus einem Sonderertrag aus dem Plusnet-Verkauf i.H.v. 2,6 Mio. EUR. Aufgrund des geringeren Bruttoergebnisses und gestiegener operativer Kosten, u.a. durch die Umstellung des SAP-Systems und interner Digitalisierungsmaßnahmen, wäre das bereinigte EBITDA ohne das sonstige betriebliche Ergebnis deutlich niedriger (0,4 Mio. EUR; Vj.: 1,5 Mio. EUR). Dabei dürften die Investitionsentscheidungen jedoch teilweise vor dem Hintergrund des möglichen Zusatzertrags getroffen worden sein. Entsprechend der Unternehmensziele belief sich der Jahresüberschuss im dritten Quartal nach Minderheiten auf 0,5 Mio. EUR (Vj.: -1,0Mio. EUR) und dürfte auch auf Jahressicht positiv ausfallen (MON FY25e: 0,9 Mio. EUR). Guidance bestätigt: QBY hat den Ausblick bestätigt, erwartet aber die Umsatz-Guidance am unteren Ende der Spanne zu erreichen. Unsere Modellanpassungen reflektieren einerseits die langsamere Vermarktung vorhandener Rechenzentrumskapazitäten sowie die erfolgswirksamen Investitionen und andererseits die weiterhin positive Consulting-Entwicklung und den zusätzlichen Sonderertrag. Wir prognostizieren nun einen Umsatz von 184,2 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 12,9 Mio. EUR. Fazit: Das dritte Quartal war durch Investitionen und einen Sonderertrag geprägt. Fazit: Das dritte Quartal war durch Investitionen und einen Sonderertrag geprägt. Angesichts der attraktiven Bewertung (EV/EBITDA 25e: 4,9) bestätigen wir unsere Kaufempfehlung und das Kursziel i.H.v. 1,20 EUR. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.