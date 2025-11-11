W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: Reply S.p.A. (von GBC AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Reply S.p.A. - von GBC AG

11.11.2025 / 10:30 CET/CEST
Einstufung von GBC AG zu Reply S.p.A.

   Unternehmen:          Reply S.p.A.
   ISIN:                 IT0005282865

   Anlass der Studie:    GBC Italian Champions 2025
   Empfehlung:           Kaufen
   Kursziel:             175,00 EUR
   Letzte
   Ratingänderung:
   Analyst:              Cosmin Filker, Matthias Greiffenberger, Marcel
                         Goldmann

Liebe Investoren,

Auch in diesem Jahr präsentieren wir im Rahmen der vorliegenden Studie "GBC
Italian Champions" italienische Small- und Midcaps, die aus unserer Sicht
besonders vielversprechend sind. Wie schon im letzten Jahr weist unsere
Auswahl eine hohe Branchendiversifikation auf und deckt ein breites
Größenspektrum ab. Neun Unternehmen aus der Vorjahresstudie haben es erneut
in die diesjährige Auswahl geschafft. Das bedeutet, dass wir Ihnen im Rahmen
dieser Studienaktualisierung vier neue Investmentideen vorstellen.

Auch dieses Jahr gilt: Der Blick über die Landesgrenze kann sich lohnen.
Während der deutsche Kapitalmarkt für viele Unternehmen keine attraktive
Option mehr zu sein scheint, ist die Beliebtheit des italienischen
Kapitalmarktes ungebrochen hoch. Während die IPO-Aktivität in Deutschland
bereits seit Jahren auf einem geringen Niveau liegt, werden an der Mailänder
Börse stetig neue Unternehmen gelistet. In Deutschland sind die
Neuemissionen in den vergangenen Jahren fast zum Erliegen gekommen. Nachdem
2023 nur drei Börsengänge stattgefunden hatten, war das Jahr 2024 mit fünf
Börsengängen nicht deutlich besser. Demgegenüber verzeichnete die Mailänder
Börse mit 35 Börsengängen im Jahr 2023 bzw. 23 im Jahr 2024 eine ungebrochen
hohe IPO-Aktivität.

Die höhere Bereitschaft italienischer Unternehmen, an die Börse zu gehen,
dürfte unter anderem strukturellen Vorteilen zu verdanken sein. Zu nennen
sind hier beispielsweise Mehrfachstimmrechte, die eine bessere Kontrolle der
Gründer und einen guten Übernahmeschutz ermöglichen. Gerade für
mittelständische Unternehmen ist dies ein gutes Argument für eine
Kapitalmarktorientierung. Zudem können Emittenten bei einem Börsengang von
Steuervorteilen profitieren. Der hohe Stellenwert, den Aktien genießen,
zeigt sich auch in der geplanten Investitionsinitiative Fondo Nazionale
Strategico. Unter dem Dach der staatlichen Investitionsbank Cassa Depositi e
Prestiti (CDP) sollen über 700 Mio. EUR gezielt in mittlere und kleinere
italienische Unternehmen investiert werden. Auch wenn sich der Fonds an
institutionelle Anleger und qualifizierte Privatanleger richtet, wird
erwartet, dass sich die erhöhte Marktliquidität und die allgemein höhere
Nachfrage nach Aktien aus der "zweiten Reihe" als Kurstreiber für diese
Werte erweisen könnten.

Weswegen wir Ihnen, liebe Investoren, auf den nun nachfolgenden Seiten die
GBC Best of Italien 2025-Auswahl vorstellen. Es handelt sich um eine Reihe
chancenreicher Unternehmen aus einer Vielzahl an Branchen mit attraktiven
Bewertungen, die unserer Ansicht nach eine attraktive Ergänzung im Depot
sein können.

In "GBC Italian Champions Studie 2025" sind Einschätzungen zu folgenden
Unternehmen enthalten:

Casta Diva Group S.p.A. (ISIN: IT0005003782)
Cembre S.p.A. (ISIN: IT0001128047)
Energy S.p.A. (ISIN: IT0005500712)
Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. (ISIN: IT0005215329)
Franchetti S.p.A. (ISIN: IT0005508574)
Lindbergh S.p.A. (ISIN: IT0005469272)
Lottomatica Group S.p.A. (ISIN: IT0005541336)
Redfish Longterm Capital S.p.A. (ISIN: IT0005549354)
Reply S.p.A. (ISIN: IT0005282865)
Sanlorenzo S.p.A. (ISIN: IT0003549422)
Siav S.p.A. (ISIN: IT0005504128)
Somec S.p.A. (ISIN: IT0005329815)

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und erfolgreiche Investments.

Cosmin Filker
Stellv. Chefanalyst



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=31d634497691ad34b76a70ddeddb0b16

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (siehe Einzelstudien); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:

http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
+++++++++++++++
Redaktionsschluss: 10.11.2025
Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 10.11.2025 (16:00 Uhr)
Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 11.11.2025 (10:30 Uhr)

2227480 11.11.2025 CET/CEST

°
