Polizei spricht nach Anschlag in Jakarta von Einzeltäter

Reuters · Uhr
Jakarta (Reuters) - Nach dem Bombenanschlag auf eine Moschee in der indonesischen Hauptstadt Jakarta in der vergangenen Woche geht die Polizei von einem Einzeltäter aus.

Der Verdächtige sei nicht Teil eines Terrornetzwerks, teilte der Polizeichef von Jakarta, Asep Edi Suheri, am Dienstag mit. Am Tatort seien bis zu sieben selbstgebaute Sprengsätze gefunden worden, von denen vier detoniert seien. Bei der Explosion während des Freitagsgebets wurden 96 Menschen verletzt, drei von ihnen befinden sich weiterhin in ernstem Zustand. Die Bomben seien per Fernsteuerung gezündet worden, sagte der Polizeichef.

Den Verdächtigen nannte Edi nicht beim Namen, sondern sprach von einem "Kind, das sich dem Gesetz stellen muss". Vergangene Woche hatte die Polizei mitgeteilt, es handele sich um einen 17-jährigen Schüler einer benachbarten Schule. Die Ermittlungen zu seinen Hintergründen und seinem Motiv dauerten an. Der Polizeichef beschrieb den beschuldigten Schüler als "verschlossen" und "zurückgezogen". Am Tatort sei zudem eine Spielzeugwaffe mit Inschriften gefunden worden.

(Bericht von Ananda Teresia; Bearbeitet von Alexander Ratz; Redigiert von; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

