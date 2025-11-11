Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu neuen Streit ums Heizungsgesetz

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu neuen Streit ums Heizungsgesetz:

"Der nahe liegende Schluss: Nach dem von Ex-Wirtschaftsminister Robert Habeck verursachten Chaos beim Heizungsgesetz, das immer noch nachwirkt, braucht es jetzt Verlässlichkeit. Doch während die Regierung global lobenswerte Anstrengungen unternimmt, lässt sie es hier an Tempo mangeln. Die Parameter sind sattsam bekannt, die Ampel hat Vorarbeit geleistet. Wenn sich Schwarz-Rot am Riemen reißen würde, müsste nicht noch eine weitere Heizperiode vergehen, bevor Unternehmen und Hausbesitzer endlich Klarheit haben, auf welche Technologie sie in Zukunft setzen sollen."/yyzz/DP/nas