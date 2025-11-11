Hensoldt erwartet erst ab 2027 stärkeres Wachstum

Der Rüstungskonzern Hensoldt erwartet erst für die Jahre ab 2027 ein stärkeres Wachstum von Umsatz und Gewinn.

Für das kommende Jahr rechnet der Sensor- und Radar-Spezialist aus Taufkirchen bei München mit einem Umsatzwachstum von zehn Prozent, mittelfristig soll der Umsatz jährlich um 15 bis 20 Prozent steigen - je später, desto stärker, wie aus der Präsentation für einen Kapitalmarkttag am Dienstag hervorgeht.

Die bereinigte operative Umsatzrendite (Ebitda-Marge), die im laufenden Jahr bei rund 18 Prozent erwartet wird, soll sich jedes Jahr um etwa 0,5 Prozentpunkte verbessern. Für 2030 stellt Hensoldt weiterhin einen Umsatz von sechs Milliarden Euro und eine Ebitda-Marge von mindestens 20 Prozent in Aussicht.

Für Anleger ist die kurzfristige Entwicklung nicht gut genug. Hensoldt-Aktien gaben am Dienstag mehr als sechs Prozent nach und waren damit größter Verlierer im Nebenwerteindex MDax. Die Prognosen deuteten JP Morgan darauf hin, dass das Ebitda im nächsten Jahr sieben Prozent geringer ausfallen werde als der Durchschnitt der Analystenschätzungen.

Hensoldt profitiert von der Aufrüstung in Deutschland und Europa unter dem Eindruck der russischen Aggression. Das Unternehmen ist gerade dabei, seine Produktion auszubauen und hochzufahren, um effizienter zu arbeiten. Bis zum Jahresende soll der Auftragsbestand von Hensoldt auf rund 8,5 Milliarden Euro anschwellen, 91 Prozent des Umsatzes für das kommende Jahr seien damit bereits abgedeckt, heißt es in der Präsentation.

2026 werde der Auftragseingang beim 1,5- bis Zweifachen des Umsatzes liegen, und auch in den Folgejahren sei mit einem Auftragsvolumen zu rechnen, das deutlich über dem Umsatz liege.